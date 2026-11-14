مقتل سيدة بقنبلة يدوية في إسرائيل.. يائير جولان يتهم نتنياهو بترك فلسطينيي الداخل فريسة للعصابات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير جولان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإهمال حياة فلسطينيي الداخل، وتركهم تحت رحمة الجماعات الإجرامية، وذلك عقب هجوم بقنبلة يدوية أسفر عن مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين في بلدة كفر مندا.

وقال جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم السبت، إن انفجار القنبلة وقع في وضح النهار داخل محل للحلويات بمنطقة تجارية مزدحمة، معتبرًا أن الحادث يعكس سياسة الإهمال التي تنتهجها حكومة نتنياهو تجاه فلسطينيي الداخل.

واتهم جولان نتنياهو بتسليم أمن فلسطينيي الداخل إلى المنظمات الإجرامية، عقب تعيين إيتمار بن جفير وزيرًا للأمن القومي، مضيفًا أن هذه الجماعات ازدادت قوة خلال فترة حكم نتنياهو وبن غفير، وأصبحت تمثل تهديدًا في أنحاء إسرائيل.

وتعهد زعيم المعارضة بتشكيل حكومة تغيير تتحمل مسؤولية مكافحة الجريمة المنظمة، وتعيد الأمن الشخصي لجميع المواطنين، سواء كانوا يهودًا أو من فلسطينيي الداخل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضحية تُدعى لينا قاسم زيدان، وتبلغ من العمر 51 عامًا، وكانت تتسوق داخل محل للحلويات في كفر مندا عندما ألقيت قنبلة يدوية على المكان. ونُقلت إلى مستشفى رامبام في حيفا بحالة حرجة، قبل إعلان وفاتها لاحقًا.

كما أسفر الهجوم عن إصابة رجل وامرأة في الخمسينيات من عمرهما بجروح متوسطة، ورجل آخر بإصابات طفيفة.

وبحسب التقييم الأولي الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المهاجمين كانوا يبحثون عن شخص بعينه، وبعد فشلهم في العثور عليه ألقوا القنبلة على متجر يملكه أحد أقاربه.

ورفع مقتل زيدان عدد ضحايا جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل منذ بداية العام إلى 200 شخص، بينهم 20 امرأة، وفقًا للإعلام الإسرائيلي، وسط شكاوى سكان كفر مندا من تعرض منازل ومتاجر لإطلاق نار وهجمات بالقنابل اليدوية خلال الشهر الماضي، دون الإعلان عن اعتقالات.

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تصريحات غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الذي اتهم نتنياهو بتأجيج حملة عنصرية وعدائية ضد فلسطينيي الداخل، الذين يشكلون أكثر من خُمس سكان إسرائيل.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، بعد حصوله على توصية نواب يمثلون 67 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أيدوا نتنياهو، بينما لم يوصِ سبعة نواب بأي من المرشحين. ويملك آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا.