خلاف على 400 جنيه ينهي حياة أربعيني بطعنات غادرة في أبشواي بالفيوم

شهدت عزبة جبر التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية؛ بعدما لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض على يد صديقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 400 جنيه.



مشاجرة بين صديقين تنتهي بمقتل أحدهما

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف مالي بين “أشرف ب ع” المقيم بعزبة جبر، وصديقه “إسلام م”؛ بسبب مبلغ 400 جنيه، حيث تطور الخلاف إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ووجه له عدة طعنات نافذة أسفرت عن مصرعه.



إخطار أمني وانتقال الشرطة والإسعاف

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم، إخطارا، من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بمقتل أربعيني؛ إثر تعرضه للطعن على يد صديقه في عزبة جبر التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات مالية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال مباحث المركز برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث أبشواي إلى مكان الحادث، كما وصلت سيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



القبض على المتهم والتحفظ على أداة الجريمة

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم “إسلام م”، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واصطحابه إلى ديوان عام مركز شرطة أبشواي لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير تفصيلي حول أسباب الوفاة والإصابات التي تعرض لها المجني عليه، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.