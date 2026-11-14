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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
آية التيجي

يعد طاجن السمك بالطماطم من الأطباق البحرية الشهية التي يفضلها الكثيرون، فهو يجمع بين مذاق السمك الطازج ونكهة الطماطم والثوم والبصل، مع التوابل التي تمنحه طعمًا مميزًا. كما يتميز بسهولة تحضيره وتوافر مكوناته في معظم المطابخ، ما يجعله اختيارًا مناسبًا لوجبة غداء متكاملة.

وتبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لتحضير السمك بعيدًا عن الطرق التقليدية للقلي والشوي، وتأتي طريقة عمل طاجن السمك بالطماطم في الفرن كأحد الخيارات المميزة التي يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو السلطة والمقبلات المفضلة.

طريقة طاجن السمك بالطماطم

طريقة طاجن السمك بالطماطم

مقادير طاجن السمك بالطماطم:

- 500 جرام من السمك المنظف والمقطع.
- 2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح أو مكعبات.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات السمك.
- نصف كوب من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- بصلة واحدة مفرومة ناعمًا.
- فصان من الثوم المهروس.

طريقة طاجن السمك بالطماطم

طريقة عمل طاجن السمك بالطماطم في الفرن:

ـ ضعي زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى يذبلا ويكتسبا رائحة مميزة.

ـ أضيفي قطع السمك إلى الخليط، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والفلفل الأخضر وبهارات السمك، وقلبي المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل النكهات.
ـ أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ونصف كوب الماء، وقلبي المكونات جيدًا حتى تبدأ الصلصة في الغليان.

طريقة طاجن السمك بالطماطم

ـ انقلي السمك مع الصلصة إلى طاجن مناسب للاستخدام في الفرن، ووزعي المكونات بالتساوي.

ـ أدخلي الطاجن إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبًا، حتى ينضج السمك وتتسبك الصلصة.

ـ شغلي الشواية لبضع دقائق حتى يأخذ وجه الطاجن لونًا مميزًا، ثم أخرجيه وقدميه ساخنًا.

ويمكن تقديم طاجن السمك بالطماطم بجانب الأرز الأبيض أو الأرز الصيادية، مع السلطة الخضراء والطحينة، للحصول على وجبة غداء شهية ومتكاملة.

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