أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العمل الحكومي شاق ولا توجد أي رفاهية في العمل الحكومي، مضيفا:" أقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم".





وفي سياق متصل، علق الإعلامي أحمد موسى على لقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب حادث قطار العياط الأخير.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «السلامة أولًا، ليس هناك أرقام توازي أن يموت شخص، محدش ييجي يقول صرفنا إيه، يا سيدي اصرف، بس لازم يكون فيه أمان شامل في منظومة السكك الحديدية».

وأضاف: «عندنا 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وسنعمل على تغطيتها بكاميرات المراقبة، وتوفير أحدث المعدات ووسائل الإنقاذ المتاحة عالميًا، من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمنظومة».