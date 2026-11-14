الذكاء الاصطناعي له يد في شلل قطاع الطيران الأمريكي؟ أحمد موسى يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة وجود دور للذكاء الاصطناعي في الأزمة التي ضربت المطارات الأمريكية، وتسببت في حالة من الفوضى بقطاع الطيران في الولايات المتحدة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «كل أجهزة الاستخبارات تعمل على معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد لعب دورًا في الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الطيران أم لا؟».

وأضاف: «هل من الطبيعي أن تتعرض المطارات الأمريكية للضرب في وقت واحد؟ هناك حديث عن أن جميع المنازل مرتبطة بشبكة واحدة، ومن المؤكد أنه عند حدوث مشكلة ستتأثر جميع المنازل، وهو ما يعكس ما حدث في أمريكا خلال أزمة المطارات، حيث وقعت الأزمة وامتدت تداعياتها إلى جميع المطارات».

وتابع: «ترامب يريد مساعدة الكونجرس، لأنه في يناير المقبل لن يكون الكونجرس موجودًا بجوار الرئيس، ومن المؤكد أن الكونجرس سيفتح هذا الملف في مرحلة ما بعد يناير، لأن هذه الأزمة أضرت بسمعة منظومة الطيران في أمريكا، إلى جانب الخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نجحت خلال الأزمة في إنزال قرابة 500 طائرة دون حدوث أي مشكلات، مضيفًا أن العمل مستمر على قدم وساق، وأن التحقيقات ستستمر لأيام للكشف عن أسباب شلل المطارات الأمريكية.

واختتم: «وزير الطيران الأمريكي يتوقع تكرار هذا الخلل مرة أخرى، وهو ما من شأنه أن يخلق أزمة داخل أمريكا، ويتسبب في حالة من القلق بين المسافرين».