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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: التحول الأمريكي تجاه الإخوان انتصار للموقف المصري ومطلوب خطوات عملية

الإخوان
الإخوان
محمد البدوي

اعتبر الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في الشؤون السياسية، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن دعم مصر في مواجهة جماعة الإخوان تمثل تحولًا لافتًا في توجهات واشنطن تجاه الجماعة، وتعكس توافقًا متزايدًا مع الرؤية المصرية بشأن خطورتها وضرورة تجفيف منابع تمويلها.

 دلالات سياسية مهمة

وأوضح عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، بشأن مساندة الولايات المتحدة لمصر، والإشادة بتصنيف جماعة الإخوان كيانًا إرهابيًا بشكل دائم، إلى جانب التحركات المتعلقة بتجميد أصولها ووقف مصادر تمويلها، تحمل دلالات سياسية مهمة.

وأشار إلى أن هذه التصريحات جاءت امتدادًا لمواقف سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف جماعة الإخوان بأنها تمثل خطرًا كبيرًا، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي الحالي يمثل اعترافًا بصحة التحذيرات المصرية التي استمرت لسنوات بشأن أنشطة الجماعة وتداعياتها.

دمج الجماعة في الحياة السياسية والمدنية

وأضاف أن مصر دعت منذ تسعينيات القرن الماضي، وبصورة أكثر وضوحًا منذ عام 2001، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من جماعة الإخوان، إلا أن بعض الأطراف الغربية تمسكت آنذاك بإمكانية دمج الجماعة في الحياة السياسية والمدنية، واتخذت من هذا الملف أداة للضغط على الدولة المصرية.

وأكد الباحث في الشئون السياسية أن التطور في الموقف الأمريكي يعكس تغيرًا في النظرة الغربية تجاه الجماعة، ويمنح الرؤية المصرية قدرًا أكبر من الاعتراف الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى تحركات ملموسة لمواجهة الكيانات والمؤسسات المرتبطة بالإخوان، وإنهاء أنشطتها ومصادر تمويلها، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

التصريحات الأمريكية الإخوان جماعة الإخوان

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