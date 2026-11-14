قتيل ومصابان بانفجار سيارة قرب معمل بطاريات في ريف دمشق

قتل شخص وأصيب آخران، مساء السبت، جراء انفجار سيارة قرب مدينة جرمانا في ريف دمشق بسوريا، وسط انتشار أمني في محيط موقع الحادث لتأمين المنطقة.

وقالت محافظة ريف دمشق إن الانفجار أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين، فيما ذكرت قناة «الإخبارية السورية» أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زُرعت داخل إحدى السيارات بالقرب من معمل لتصنيع البطاريات.

وأشارت القناة إلى وصول فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار للتعامل مع الحادث، بينما فرضت الجهات الأمنية انتشاراً في محيط المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع بالقرب من كورنيش النسيم في مدينة جرمانا، وتحديداً في محيط كراج السويداء.

وكانت «الإخبارية السورية» قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قرب جرمانا، مع ورود معلومات أولية عن وقوعه في معمل لتصنيع البطاريات.