رئيس اتحاد الدراجات: نستحق مكانة عالمية وطموحنا صناعة أبطال قادرين على التتويج أولمبيا

في ظل النجاحات المتتالية التي تحققها الدراجات المصرية على المستويين القاري والدولي، والتحركات المستمرة لتطوير المنظومة الفنية والإدارية وتوسيع قاعدة الممارسة، يواصل الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة أيمن علي حسن، العمل وفق رؤية تستهدف بناء مستقبل أكثر طموحًا للعبة، وتحويل الإنجازات الفردية إلى مشروع متكامل لصناعة الأبطال.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من النجاحات اللافتة لأبطال مصر في البطولات الخارجية، بجانب إطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية غير تقليدية، في مقدمتها «مشوار الحرم المكي – من الهرم للحرم»، الذي يجمع بين الرياضة والسياحة والبعد الإنساني والحضاري.

وفي هذا الحوار لـ صدى البلد تحدث أيمن علي حسن عن حصاد الدراجات المصرية، وخطط التطوير، وطموحات المرحلة المقبلة، ومستقبل اللعبة على خريطة الرياضة العالمية.

كيف تقيّم ما حققته الدراجات المصرية خلال الفترة الأخيرة؟

نحن سعداء بما تحقق من نتائج وإنجازات، لكننا في الوقت نفسه نعتبرها بداية لطريق طويل وليس نهاية المطاف.. هناك جهد كبير يُبذل داخل الاتحاد، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأجهزة الفنية والإدارية، ونجاح أي منظومة رياضية هو نتاج عمل جماعي وتكامل بين جميع عناصرها.

المنتخب المصري حقق نتائج مميزة في البطولة الإفريقية الأخيرة بكينيا.. كيف تقرأ هذا الإنجاز؟

حصول مصر على ثلاث ميداليات، بواقع فضيتين للاعبة جودي محمد وبرونزية للاعب مهند أحمد سعيد، يؤكد أن لدينا عناصر مميزة قادرة على المنافسة القارية.. وأشعر بالفخر بما قدمه اللاعبون واللاعبات، وأتوجه بالشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور وكل من ساهم في هذا الإنجاز.. هدفنا أن تكون هذه النتائج خطوة نحو إنجازات أكبر.

ماذا عن النجاحات الفردية للاعبين المصريين في البطولات الدولية؟

نمتلك مواهب تستحق الدعم والاهتمام، وسعداء بما تحققه بطلاتنا وأبطالنا في مختلف المنافسات، ومنهم البطلة ابتسام زايد وحبيبة عليوة ودعاء مجدي وعمر السعيد وغيرهم من العناصر المتميزة.. هذه النتائج تؤكد أن اللاعب المصري يمتلك القدرة على المنافسة خارج الحدود، متى توافرت له الرعاية والإعداد الجيد والفرص المناسبة.

هل وضع الاتحاد هدفًا للوصول إلى منصة التتويج الأولمبية؟

بالتأكيد، هذا أحد أهم أحلامنا وطموحاتنا.. المشاركة الأولمبية ليست مجرد تواجد، ولكننا نسعى إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق إنجاز يضاف إلى تاريخ الرياضة المصرية.. ونعمل وفق رؤية طويلة المدى، لأن صناعة البطل الأولمبي تحتاج إلى تخطيط واستثمار وصبر واستمرارية.

ما أبرز ملامح خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية؟

نعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، والاستعانة بالخبرات التدريبية المتميزة، وتوفير معسكرات الإعداد والمشاركات الخارجية التي تمنح اللاعبين الاحتكاك المطلوب.. كما نهتم بإعداد صف ثانٍ من اللاعبين واللاعبات، حتى لا يرتبط مستقبل اللعبة بعدد محدود من الأسماء، وإنما تكون لدينا قاعدة قوية قادرة على الاستمرار.

كيف تتعاملون مع ملف الناشئين واكتشاف المواهب الجديدة؟

الناشئون هم مستقبل الدراجات المصرية، ولذلك نولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ونعمل على توسيع قاعدة الممارسة والتواصل مع الأندية والمناطق والمهتمين باللعبة.. لدينا قناعة بأن اكتشاف الموهبة مبكرًا ورعايتها بالشكل الصحيح يوفران الكثير من الوقت والجهد، ويصنعان أبطال المستقبل.

ننتقل إلى تجربة «مشوار الحرم المكي».. كيف جاءت فكرة هذا الحدث الاستثنائي؟

الفكرة تحمل أبعادًا تتجاوز النشاط الرياضي التقليدي، فنحن نؤمن بأن الدراجة يمكن أن تكون وسيلة للتواصل الحضاري والترويج السياحي وتعزيز الروابط الإنسانية.. ومن هنا جاءت مبادرة «من الهرم للحرم»، التي انطلقت من أمام أهرامات الجيزة في رحلة تحمل رسالة رياضية وإنسانية وحضارية من مصر إلى الأراضي المقدسة.

ما الرسالة التي أردتم توصيلها من خلال هذه المبادرة؟

أردنا أن نقدم صورة مشرفة لمصر، وأن نؤكد قدرة الرياضة على تجاوز الحدود، وربط الشعوب والثقافات.. الرحلة ليست مجرد قطع مسافات بالدراجات، لكنها رسالة سلام ومحبة وإصرار، وتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتنظيم أحداث رياضية وسياحية غير تقليدية.

هل يمكن أن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج متكرر للسياحة الرياضية؟

بالتأكيد، نطمح إلى أن تكون هذه التجربة بداية لمزيد من الفعاليات الدولية التي تربط رياضة الدراجات بالمقاصد السياحية المصرية.. مصر تمتلك تاريخًا وحضارة ومناطق سياحية فريدة، ويمكن للدراجات أن تسهم في تقديمها بصورة مختلفة للعالم، كما أن هذه المبادرات تساعد على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

شهد الاتحاد مؤخرًا اهتمامًا بتكريم الأبطال والمدربين.. ما أهمية هذه الخطوة؟

تكريم الأبطال والمدربين واجب وليس مجرد احتفالية، فنحن نؤمن بأن من يجتهد ويحقق إنجازًا يجب أن يجد التقدير والاحترام.. ويأتي يوم الوفاء ليعبر عن تقدير مجلس الإدارة لكل من ساهم في رفع اسم مصر، سواء من اللاعبين

أو المدربين أو الأجهزة الفنية والإدارية.. كما أننا نحرص على الاستماع إلى المقترحات والأفكار، لأن تطوير اللعبة مسؤولية مشتركة.

ما طبيعة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية؟

هناك تعاون وتنسيق مستمران، ونقدر كثيرًا الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، وكذلك اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس.. لا يمكن لأي اتحاد أن يحقق أهدافه بمعزل عن مؤسسات الدولة، ونعمل جميعًا من أجل مصلحة الرياضة المصرية ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

ما أبرز التحديات التي تواجه اتحاد الدراجات في المرحلة الحالية؟

التحدي الأكبر هو كيفية مواصلة التطوير وتحقيق نتائج أفضل في ظل المنافسة العالمية المتزايدة. نحتاج إلى استمرار الاستثمار في اللاعبين، وتوفير فرص احتكاك دولية، وتطوير البنية الفنية والتدريبية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة اللعبة.. ونتعامل مع هذه الملفات بخطة واضحة وإصرار على تحقيق الأفضل.

ماذا تقول لأبطال الدراجات المصرية في ختام هذا الحوار؟

أقول لهم إنكم تمثلون مصر، وكل ميدالية تحققونها هي مصدر فخر لنا جميعًا.. ثقوا في قدراتكم، واستمروا في العمل والاجتهاد، فالبطولة لا تأتي بالمصادفة، وإنما بالتضحيات والانضباط والإصرار.. ومجلس إدارة الاتحاد سيظل داعمًا لكل لاعب ولاعبة يسعيان إلى تحقيق حلمهما ورفع علم مصر.

ما رسالتك للشارع الرياضي المصري؟

أعد الجميع بأننا سنواصل العمل بكل إخلاص من أجل تطوير الدراجات المصرية، ولن ندخر جهدًا في دعم أبطالنا واكتشاف مواهب جديدة. لدينا طموحات كبيرة، وثقتنا في لاعبينا ولاعباتنا بلا حدود، ونتمنى أن نرى الدراجات المصرية في المكانة التي تستحقها على الساحة العالمية.