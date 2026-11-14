القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف سفينة كانت تنقل إلى أوديسا معدات عسكرية مخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه تم استهداف سفينة بحرية من نوع سفن الشحن الجاف في ميناء “تشورنومورسك”، كانت تنقل معدات عسكرية مخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك منشآت البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ الشحنات العسكرية.

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية لميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قاطرتين للسكك الحديدية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والموانئ التي تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.