الأهلي يرد على أنباء رحيل كريم فؤاد في يناير

نفى مسؤولو النادي الأهلي، استقرار النادي على رحيل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2027، مؤكدين أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.



الأهلي يرد على رحيل كريم فؤاد في يناير

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المدير الفني الحسين عموتة لم يحدد حتى الآن الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل كريم فؤاد.

وأوضح المصدر أن هناك مرونة كبيرة داخل النادي بشأن استمرار اللاعب، خاصة أنه يمثل جوكرًا في صفوف الفريق، نظرًا لقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، إلى جانب إمكانية توظيفه في أكثر من مركز وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

وأضاف أن تعدد مراكز كريم فؤاد يمنحه أفضلية في حسابات الجهاز الفني، ويجعل فكرة الاستغناء عن خدماته خلال يناير المقبل أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، خاصة مع حاجة الفريق إلى امتلاك أكثر من بديل في مختلف المراكز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مصير اللاعبين المرشحين للرحيل سيتحدد بعد حسم الحسين عموتة رؤيته الفنية بشأن قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن كريم فؤاد لا يوجد قرار برحيله حتى الآن.