قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أغاني المهرجانات إلى قراءة القرآن.. رحلة نور الريس للوصول إلى عرش «دولة التلاوة»
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف كشفت اللغز.. الداخلية توضح تفاصيل وفاة طبيب المنيا
نتنياهو لآيزنكوت: مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل أمن إسرائيل
وزير الخارجية للجالية المصرية بالكويت: الدولة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج| صور
آدم كايد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الاعتذار عن معسكر منتخب فلسطين استعدادًا للجونة
شلل الطيران الأمريكي.. إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومين بسبب عطل الاتصالات
غدًا.. مفتي الجمهورية يُناقش تحديات العصر وبناء الوعي في ندوة بجامعة كفر الشيخ
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
بلينكن: إيران أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب.. ومضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن
الأهلي يرد على أنباء رحيل كريم فؤاد في يناير
«بوليتيكو»: وادي السيليكون يترقب عودة جنسن هوانغ إلى المشهد القيادي بعد استقالته من إنفيديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: إخلاء عقار الورديان قبل انهياره احترازيًا لحماية السكان

عقار الورديان المنهار
عقار الورديان المنهار
أحمد بسيوني

شهدت منطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية، اليوم انهيار عقار بشارع الشيخ طموم، بعد إخلائه من السكان والمنقولات قبل 4 أيام، عقب رصد سقوط أجزاء منه، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار يحمل رقم 23 بشارع الشيخ طموم، المتفرع من شارع الإسناوي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعامل بشكل فوري وحاسم مع العقارات التي تمثل خطورة على السكان، مع إعطاء الأولوية لتأمين الأرواح والممتلكات.

وأضاف المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار من السكان كإجراء احترازي، تحسبًا لأي تداعيات قد تنتج عن الانهيار، مع تأمين المنطقة المحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وتبين أن العقار المنهار مكون من أرضي و3 أدوار علوية وجزء بالدور الرابع، وسبق رصد شروخ بالدور الأرضي والدور الأول العلوي، قبل عرض حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أصدرت قرارًا بهدمه حتى سطح الأرض.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها التضامن الاجتماعي والشؤون الصحية والحماية المدنية وغرفة العمليات، مع استمرار المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين.

وأشار إلى أن الإخلاء الاستباقي للعقار قبل انهياره جاء لمنع تعرض السكان للخطر، مؤكدًا أن سرعة التحرك عند ظهور أي مؤشرات على وجود خطورة إنشائية تمثل أحد الإجراءات الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات.

عقار عقار الورديان المنهار الورديان الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

منظومة الوقود الجديدة

بعد بدء منظومة الوقود الجديدة.. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني والمستندات المطلوبة

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد