محافظ الإسكندرية: إخلاء عقار الورديان قبل انهياره احترازيًا لحماية السكان

شهدت منطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية، اليوم انهيار عقار بشارع الشيخ طموم، بعد إخلائه من السكان والمنقولات قبل 4 أيام، عقب رصد سقوط أجزاء منه، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار يحمل رقم 23 بشارع الشيخ طموم، المتفرع من شارع الإسناوي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعامل بشكل فوري وحاسم مع العقارات التي تمثل خطورة على السكان، مع إعطاء الأولوية لتأمين الأرواح والممتلكات.

وأضاف المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار من السكان كإجراء احترازي، تحسبًا لأي تداعيات قد تنتج عن الانهيار، مع تأمين المنطقة المحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وتبين أن العقار المنهار مكون من أرضي و3 أدوار علوية وجزء بالدور الرابع، وسبق رصد شروخ بالدور الأرضي والدور الأول العلوي، قبل عرض حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أصدرت قرارًا بهدمه حتى سطح الأرض.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها التضامن الاجتماعي والشؤون الصحية والحماية المدنية وغرفة العمليات، مع استمرار المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين.

وأشار إلى أن الإخلاء الاستباقي للعقار قبل انهياره جاء لمنع تعرض السكان للخطر، مؤكدًا أن سرعة التحرك عند ظهور أي مؤشرات على وجود خطورة إنشائية تمثل أحد الإجراءات الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات.