الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وذلك خلال هجوم استهدف مواقع مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية واللوجستية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن السفينة المستهدفة من نوع سفن الشحن الجاف، وكانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني، مشيرة إلى أن العملية نُفذت باستخدام طائرات مسيرة، ضمن الهجمات الروسية المتواصلة على خطوط الإمداد التي تقول موسكو إنها تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الهجمات الروسية طالت منشآت أخرى داخل الأراضي الأوكرانية، من بينها محطة كهرباء فرعية في مدينة بريلوكي التابعة لمقاطعة تشيرنيهيف، قال الجيش الروسي إنها توفر الطاقة لمنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية تستخدم في تخزين المعدات العسكرية.

كما أعلنت الوزارة استهداف قاطرتين للسكك الحديدية بالقرب من محطة ماتفييفكا في مقاطعة زابوريجيا، موضحة أنهما كانتا تستخدمان في نقل شحنات مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية لأوكرانيا، من خلال ضرب وسائل النقل ومرافق الطاقة والبنية التحتية المستخدمة في نقل وتخزين الإمدادات العسكرية.

وتأتي الضربة في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين موسكو وكييف، وتصاعد الهجمات المتبادلة على المنشآت الحيوية وخطوط الإمداد، خصوصًا في المناطق القريبة من البحر الأسود، الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا لنقل البضائع والإمدادات إلى الموانئ الأوكرانية.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة اسم السفينة المستهدفة أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم ترد في التقارير المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو صدور تعليق أوكراني على الإعلان الروسي.