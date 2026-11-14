روسيا والإمارات تؤكدان ضرورة ضمان استقرار وأمن الملاحة في مضيق هرمز

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أكدت روسيا والإمارات ضرورة ضمان استقرار وأمن الملاحة في مضيق هرمز بدون قيود، نظرا لما يحظى به من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن ذلك جاء خلال محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي على هامش منتدى "صير بني ياس" السياسي والأمني المنعقد بدولة الإمارات.

كما ناقش الجانبان التوترات الراهنة في منطقة الخليج، وشددا على ضرورة تسوية الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفقًا للقانون الدولي ومع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول المعنية.

وجدد لافروف طرح المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج، مؤكدًا استعداد موسكو للتعاون مع الدول والمنظمات المهتمة لتطوير هيكلية للأمن الإقليمي.

كما أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والإمارات، والتي ستُحتفى بها في الثامن من ديسمبر.