وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي

أكد وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة أن لبنان يتطلع بشدة إلى السلام، ويعوّل على تضامن الأسرة الفرانكوفونية لمساعدته على تجاوز المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها، مشددا على أهمية القرارات التي اعتمدها المؤتمر الوزاري للفرانكوفونية بشأن السلام والتراث، باعتبارهما قضيتين بالغتي الأهمية بالنسبة إلى لبنان.

جاء ذلك خلال مشاركة سلامة، اليوم، في المؤتمر الوزاري للفرانكوفونية (CMF)، الذي عقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في إطار مشاركته في القمة العشرين للفرانكوفونية، حيث شكر رؤساء الوفود الذين عبّروا عن دعمهم للبنان ودعوا إلى إحلال السلام فيه، كما وجّه الشكر إلى السلطات الكمبودية على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم أعمال القمة.

وذكّر الوزير سلامة بالخسائر البشرية والنزوح الواسع النطاق والدمار الذي شهده لبنان، محذرا من التهديدات اليومية التي تطاول تراثه الثقافي والتاريخي.

وأشار إلى الاعتداءات التي استهدفت مواقع أثرية رئيسية، فضلا عن تدمير قرى عريقة يعود تاريخها إلى قرون مضت.

ودعا إلى التطبيق الكامل لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، مشددا على ضرورة وضع حماية التراث في البلدان التي تشهد نزاعات في صلب اهتمامات الفرنكوفونية وأولوياتها.

وعلى هامش المؤتمر الوزاري للفرانكوفونية، عقد سلامة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة.