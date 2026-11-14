الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل، محذرة في الوقت نفسه من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد، قد تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض الطرق.

وأوضحت شاكر أن الشبورة المائية من المتوقع أن تتكون اعتبارا من الساعة الثانية فجرا وحتى العاشرة صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت إن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن فصل الخريف يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال فترات تكون الشبورة المائية وانخفاض الرؤية على الطرق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الصادر في الساعة الثالثة من مساء اليوم، أن طقس غد الأحد سيكون خريفيا معتدلا إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%، على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فضلا عن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت نشاطا للرياح أحيانا، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 16 نوفمبر وحتى الجمعة 20 نوفمبر، أوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجل درجات حرارة عظمى وصغرى تبلغ 26 و16 درجة مئوية يوم الاثنين، و25 و15 درجة الثلاثاء، و25 و16 درجة الأربعاء، و26 و17 درجة الخميس، و26 و17 درجة الجمعة.

وعلى السواحل الشمالية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى 25 و16 درجة يوم الاثنين، و24 و15 درجة الثلاثاء، و25 و16 درجة يومي الأربعاء والخميس، و26 و16 درجة الجمعة.

وفي شمال الصعيد، تبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى 29 و14 درجة يوم الاثنين، و27 و12 درجة الثلاثاء، و26 و11 درجة الأربعاء، و27 و12 درجة يومي الخميس والجمعة.

أما جنوب الصعيد، فتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى 32 و15 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، و29 و14 درجة الأربعاء، و29 و15 درجة الخميس، و31 و16 درجة الجمعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها.

م ب / إ س