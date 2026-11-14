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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفرة المعروض تخفف ضغوط أسعار النفط رغم استمرار الهجمات على الناقلات

استمرار الهجمات على الناقلات
استمرار الهجمات على الناقلات
أ ش أ

بعد أكثر من 8 أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من ناقلات النفط مع استمرار طهران في تنفيذ هجمات متكررة بالقرب من مضيق هرمز، لكن المفارقة أن أسواق النفط العالمية لا تعاني نقصًا في الخام، بل تتوافر فيها كميات كافية لتلبية الطلب.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنها ضخت 10.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وهو مستوى لم تبلغه سوى مرة واحدة منذ 2022، كما أعلنت العراق والكويت زيادات كبيرة في الإنتاج، ورغم تراجع شحنات النفط من منطقة الخليج بشكل طفيف هذا الأسبوع، فإنها لا تزال عند مستويات جيدة رغم سلسلة الهجمات، وفقًا لبيانات شركة "تانكر تراكرز".

وأدت وفرة المعروض إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط، إذ تراجعت العقود الآجلة في وقت من هذا الأسبوع بنحو 25% منذ بداية الشهر، ما خفف المخاوف بشأن التضخم ومنح الاقتصاد العالمي بعض الارتياح، كما هبطت أسعار الشحنات الفعلية من الخام بصورة حادة، مع تنافس المنتجين على المشترين وتراجع تكاليف الشحن الباهظة.

لكن تعافي سوق النفط لا يزال هشًا، حيث أسفرت الهجمات هذا الشهر عن مقتل بحار واحد على الأقل، فيما بدأت كميات من النفط المتسرب في الوصول إلى شواطئ المنطقة، ومع استمرار تهديد الملاحة وتداول وسائل إعلام إيرانية تقارير عن هجمات استهدفت معدات الملاحة بالقرب من مضيق هرمز، تظل تدفقات النفط غير مستقرة وقد تتباطأ في أي وقت.

وفي مؤتمر أديبك، أكبر مؤتمر نفطي في الشرق الأوسط، اتفق كبار المسؤولين التنفيذيين الأسبوع الماضي على أن أسواق الخام تبدو جيدة الإمداد مع اقتراب 2027، وأن استمرار انخفاض الأسعار قد يخفف من حدة معركة مكافحة التضخم، رغم أن جهود إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال الحرب قد تحد من مدى تراجع الأسعار.

وبلغ تعافي المعروض محطة مهمة الجمعة، عندما قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط أصبحت تتجاوز الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وساعد ارتفاع الإنتاج خارج منطقة الخليج على تخفيف الضغوط عن الأسواق العالمية، بعدما تجاوز الإنتاج الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة 14 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى، بينما سجل أحدث إنتاج في البرازيل وغيانا مستويات قياسية أيضًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا التحول، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار الخام في السوق الفعلية، يشير إلى أن السوق "تظهر علامات أولية على إعادة التوازن".

ومع ذلك، لا تزال هناك جيوب من شح الإمدادات، إذ تظل أسعار الوقود أعلى بكثير من أسعار الخام؛ فعلى سبيل المثال، يجري تداول الديزل الأوروبي عند نحو 170 دولارًا للبرميل، كما لا تزال تكاليف الشحن مرتفعة تاريخيًا، إذ يؤدي نقل الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى إضافة نحو 20% إلى سعر النفط الأمريكي، وهو ما يزيد على ضعف الزيادة المسجلة قبل عام.

ومع ذلك، بدأت هذه الضغوط نفسها في التراجع، فلا تزال أسواق الشحن مرتفعة، لكنها أصبحت بعيدة عن المستويات القياسية التي بلغتها قبل شهر، كما انخفضت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ يوليو، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية.

وقالت ساشا فوس، المحللة لدى وحدة "سي إس سي كوموديتيز" التابعة لمجموعة "ماريكس"، إن عودة الإمدادات من منطقة الخليج أدت إلى خفض الأسعار بالتزامن مع انحسار الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، مضيفة أن السوق أصبحت أقل توترًا مما كانت عليه، لكن أكتوبر كان الشهر الأكثر تسجيلًا لحوادث السفن في مضيق هرمز، ما يعني استمرار المخاطر.

وجاءت إعادة التوازن في السوق بتكلفة اقتصادية، إذ قالت مجموعة "فيتول"، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، مؤخرًا إن الحرب مع إيران خفضت استهلاك النفط العالمي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا، وهو تقدير أيدته شركات تجارة نفط كبرى أخرى، وبعبارة أخرى، تستعيد السوق توازنها جزئيًا لأن الحرب أدت إلى تقليص الطلب على الوقود بصورة حادة في مناطق وقطاعات متعددة.

وتراجعت واردات الصين من الخام بنحو 15% على أساس سنوي إلى 9.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، كما سجلت دول أوروبية انخفاضات من خانتين في الطلب على الديزل، بينما جاء استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أقل قليلًا من مستواه قبل عام خلال موسم القيادة الصيفي الذي يشهد عادة ذروة الطلب.

وبدأ تعافي المعروض فعليًا خلال الصيف، ثم تسارع منذ ذلك الحين، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عمان، حيث ينقل المتعاملون الشحنات إلى ناقلات جديدة خارج مضيق هرمز مباشرة ضمن شبكة متنامية من عمليات النقل المتتابعة.

وأدى ذلك إلى توافر كميات كبيرة من النفط أمام المتعاملين لبيعها، وخفضت دول الخليج العربي البترول هذا الأسبوع، وتؤكد هذه التخفيضات حجم النفط الذي يواصل الخروج من منطقة الخليج رغم استمرار تعرض ناقلات النفط للهجمات، بحسب "بلومبرج".

وقال جون كيلداف، الشريك في شركة "أجين كابيتال"، إن البدائل التشغيلية ونظام النقل المتتابع نجحا في منع ارتفاع الأسعار إلى مستويات هائلة، لكنه حذر من أن استدامة هذا الوضع لا تزال موضع تساؤل، مشيرًا إلى أن إيران لم تتسبب خلال فترة سابقة في اضطرابات كبيرة داخل المضيق، قبل أن تتصاعد الهجمات مؤخرًا مجددًا، ما يثير مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.

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