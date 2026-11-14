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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة مرتقبة تجمع بوتين وشي وترامب في الصين 19 نوفمبر

قمة روسية أمريكية صينيه
قمة روسية أمريكية صينيه

تتجه الأنظار إلى مدينة شينزين الصينية، مع الإعلان عن اجتماع ثلاثي مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 19 نوفمبر الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

ويمثل الاجتماع، حال تأكيد انعقاده وفق الترتيبات المعلنة، محطة دبلوماسية مهمة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها الساحة الدولية، وتعدد الملفات الخلافية بين موسكو وواشنطن، إلى جانب التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.

محطة دبلوماسية مهمة 

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية، فإن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات المرتبطة بإيران، فضلا عن الخلافات التجارية والاستراتيجية بين واشنطن وبكين، والملف المتعلق بالأسلحة النووية والحد من التسلح.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات عددا من القضايا الدولية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في أوكرانيا، والملف الإيراني، ومستقبل الاتفاقات المتعلقة بالأسلحة النووية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الثلاث.

اجتماع غير مسبوق

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره لقاء ثلاثيا غير مسبوق يجمع قادة الدول الثلاث، التي تمتلك نفوذا سياسيا وعسكريا واقتصاديا واسعا على مستوى العالم، كما يفتح المجال أمام مناقشة الملفات الدولية من خلال صيغة تجمع الأطراف الرئيسية المعنية بها.

وفي المقابل، تشير التقديرات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن التوصل إلى اتفاقات أو اختراقات كبيرة خلال الاجتماع ليس أمرا متوقعا بالضرورة، وأن أهمية اللقاء قد ترتبط بالرسائل السياسية والدبلوماسية التي يحملها، وإمكانية فتح قنوات للحوار بشأن القضايا الخلافية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شينزين الصينية قمة أبيك يومي 18 و19 نوفمبر، بمشاركة قادة وممثلي الاقتصادات الأعضاء في المنتدى، الذي يعد من أبرز منصات التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ترامب بوتين شي جين بينغ ترامب وبوتين وشي جينبينج الصين

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