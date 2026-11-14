قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع حركة الطيران، بإلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية محلية ودولية في الولايات المتحدة، وسط اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية.

فيما نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يعتقد أن مشكلة الاتصالات التي أثرت على الملاحة ناجمة عن هجوم إلكتروني أو عمل إجرامي.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية  (FAA) قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بسبب مشكلات في الاتصالات، ونتيجةً لـ "ظروف استثنائية" و"دواعٍ تتعلق بالسلامة".

وجاء في تعميم أصدره مركز قيادة مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، الجمعة، والموجه إلى المطارات والطيارين: "بناءً على أمر من مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالية، تقرر وقف جميع الرحلات الجوية في جميع المطارات.

وقال التعميم: "يجب أن يظل هذا الوقف سارياً حتى إشعار آخر، أما الرحلات الدولية القادمة فسيتم التعامل مع كل حالة منها على حدة".

وأضاف: "ولا يزال السبب الدقيق لهذا العطل غير معروف حتى الآن، رغم أن وزير النقل، شون دافي، أشار إلى أنه يتعلق بـ "مشكلة في الاتصالات".

وأمضت قائلا: "ويعكف فنيو الإدارة حالياً على التحقيق في هذا الخلل، وسنوافيكم بأي مستجدات فور توفرها".

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، فإن هذا الإجراء الذي اتُخذ يوم الجمعة يمثل المرة الثانية التي توقف فيها إدارة الطيران الفيدرالية الرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.

وأظهرت بيانات حالة نظام المجال الجوي الوطني التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وجود أعطال في المعدات بمطاري "أوهير" و"ميدواي" في شيكاجو.

فلايت أوير حركة الطيران إلغاء نحو 4 آلاف رحلة الولايات المتحدة حركة الملاحة الجوية إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

ترشيحاتنا

الحدود الإثيوبية الإريترية

بادمي تعود إلى الواجهة.. ما حقيقة اشتعال الحدود الإثيوبية الإريترية

بلغاريا

بلغاريا توقف تقديم أسلحة وذخائر من مخزون جيشها لأوكرانيا وترفض تمويل شراء أسلحة جديدة

أرشيفية

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب أزمة الطيران.. 12.5 مليار دولار لم تكفِ لتحديث أنظمة الملاحة

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد