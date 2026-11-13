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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حقيقة وقف حركة الطيران في الولايات المتحدة.. بيانات رسمية تكشف الموقف

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
القسم الخارجي

تداولت وسائل إعلام أمريكية أنباءً عن وقف حركة الطيران في الولايات المتحدة بسبب ظروف استثنائية ومخاوف تتعلق بالسلامة، وسط تساؤلات بشأن نطاق القرار وطبيعته وتأثيره على الرحلات الجوية.

لكن مراجعة البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، اليوم الجمعة، لا تؤكد صدور قرار بوقف شامل لحركة الطيران في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات الإدارة وجود اضطرابات تشغيلية في عدد من المطارات، شملت برامج تأخير ووقفًا مؤقتًا لبعض الرحلات، من بينها مطارات في سياتل ونيويورك، إلى جانب مطارات أخرى، دون الإشارة إلى تعليق حركة الطيران على المستوى الوطني.

وأشارت النشرة اليومية لإدارة الطيران الفيدرالية إلى احتمالات تأخر الرحلات بسبب الرياح القوية وانخفاض السحب في عدد من المدن الأمريكية، بينها بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا ولاس فيجاس وسان فرانسيسكو.

وسائل إعلام أمريكية وقف حركة الطيران الولايات المتحدة الرحلات الجوية إدارة الطيران

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