السفير رؤوف سعد: إدارة أزمة غزة أعادت للعالم إدراك قيمة الدور المصري

أكد السفير رؤوف سعد، سفير مصر السابق لدى روسيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إدارة مصر لأزمة الحرب في قطاع غزة أعادت تذكير العالم بالقيمة الحقيقية للدور المصري، بعدما نجحت القاهرة في توظيف تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها المستمرة للدفع نحو الانتقال من مرحلة الحرب إلى مسار السلام، رغم محاولات التعطيل التي واجهت هذه الجهود.

وأوضح سعد، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحكمة والصبر والحنكة التي اتسمت بها إدارة مصر للأزمة عكست ثقل الدولة وقدرتها على التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة، مشيرا إلى أن تقدير هذا الدور لم يقتصر على طرف بعينه، بل أصبح ملموسا في مواقف واتصالات مع ممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن ما تحقق أكد مجددا أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن دورها لا يرتبط بالظهور الإعلامي أو إطلاق الشعارات، وإنما بتحركات عملية تستهدف احتواء الأزمات والحفاظ على استقرار المنطقة وصون المصالح المصرية.