سميرة أحمد لـ صدى البلد: ترميم الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي شيء عظيم

أشادت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، باهتمام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بملف ترميم الأفلام، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل أمرًا عظيمًا للحفاظ على تاريخ السينما المصرية وصون تراثها الفني من الاندثار، مشيرة إلى أن المهرجان يلعب دورًا مهمًا في دعم الفن والارتقاء بالحركة السينمائية.

وقالت سميرة أحمد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن اهتمام المهرجان بترميم الأفلام القديمة يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة الأعمال السينمائية التي شكلت وجدان أجيال عديدة، موضحة أن الحفاظ على هذه الأعمال وإتاحتها للأجيال الجديدة يمثل مسؤولية ثقافية وفنية مهمة.

وأضافت أن ترميم الأفلام ليس مجرد عملية تقنية لتحسين جودة الصورة والصوت، لكنه خطوة أساسية للحفاظ على ذاكرة السينما المصرية، وما قدمته من أعمال مهمة ساهمت في تشكيل تاريخ الفن العربي، مؤكدة أن كل جهد يُبذل في هذا الاتجاه يستحق التقدير والإشادة.

وأعربت الفنانة عن تقديرها للدور الذي يقوم به مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دعم الفن وصناع السينما، لافتة إلى أن المهرجان أصبح حدثًا عالميًا له مكانته وتأثيره، ويساهم في تسليط الضوء على السينما المصرية والعربية، إلى جانب الانفتاح على التجارب السينمائية المختلفة من جميع أنحاء العالم.

وأكدت سميرة أحمد أن استمرار المهرجان في تقديم فعاليات متنوعة والاهتمام بتراث السينما يعكس وعيًا بأهمية الفن باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية، مشددة على ضرورة مواصلة دعم المبادرات التي تحافظ على تاريخ السينما وتمنح الأجيال الجديدة فرصة التعرف على روائعها.

وتأتي تصريحات سميرة أحمد بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقامة بدار الأوبرا المصرية، والتي تشهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والعروض السينمائية التي تحتفي بالإبداع والتنوع الثقافي.

ويواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال اهتمامه بعرض الأفلام المتميزة، ودعم المواهب السينمائية، والاحتفاء بتاريخ السينما والحفاظ على تراثها، بما يعزز من حضور مصر على خريطة المهرجانات السينمائية العالمية.

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