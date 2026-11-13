قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبد المنعم يساند منتخب مصر من المدرجات أمام مالاوي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. اعرف أحدث الأسعار
على بُعد 406 آلاف كيلومتر.. القمر يصل إلى أبعد نقطة من الأرض اليوم
مصطفى بكري: تحولات السياسة الأمريكية تفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة وشركات التكنولوجيا
زيلينسكي: قيود السرعة على نظام «ستارشيلد» تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية
تصفيات الأمم الإفريقية.. عمر مرموش يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى مالاوي
قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه
6.3 مليار دولار في 4 ساعات.. قراصنة كوريا الشمالية يخترقون منصة باينانس
مزادات السيارات .. فيراري دايتونا SP3 تباع بسعر مذهل
فاضل كام يوم؟.. العد التنازلي لبداية فصل الشتاء 2026 وتوقعات الأرصاد عن الطقس
باحث يكشف تفاصيل أول تمويل من أوروبا لـ حسن البنا
باحث: حسن البنا خطط لنقل مركز ثقل الإخوان خارج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميرة أحمد لـ صدى البلد: ترميم الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي شيء عظيم

النجمة سميرة أحمد مع أوركيد سامي
النجمة سميرة أحمد مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أشادت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، باهتمام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بملف ترميم الأفلام، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل أمرًا عظيمًا للحفاظ على تاريخ السينما المصرية وصون تراثها الفني من الاندثار، مشيرة إلى أن المهرجان يلعب دورًا مهمًا في دعم الفن والارتقاء بالحركة السينمائية.

وقالت سميرة أحمد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن اهتمام المهرجان بترميم الأفلام القديمة يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة الأعمال السينمائية التي شكلت وجدان أجيال عديدة، موضحة أن الحفاظ على هذه الأعمال وإتاحتها للأجيال الجديدة يمثل مسؤولية ثقافية وفنية مهمة.

وأضافت أن ترميم الأفلام ليس مجرد عملية تقنية لتحسين جودة الصورة والصوت، لكنه خطوة أساسية للحفاظ على ذاكرة السينما المصرية، وما قدمته من أعمال مهمة ساهمت في تشكيل تاريخ الفن العربي، مؤكدة أن كل جهد يُبذل في هذا الاتجاه يستحق التقدير والإشادة.

وأعربت الفنانة عن تقديرها للدور الذي يقوم به مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دعم الفن وصناع السينما، لافتة إلى أن المهرجان أصبح حدثًا عالميًا له مكانته وتأثيره، ويساهم في تسليط الضوء على السينما المصرية والعربية، إلى جانب الانفتاح على التجارب السينمائية المختلفة من جميع أنحاء العالم.

وأكدت سميرة أحمد أن استمرار المهرجان في تقديم فعاليات متنوعة والاهتمام بتراث السينما يعكس وعيًا بأهمية الفن باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية، مشددة على ضرورة مواصلة دعم المبادرات التي تحافظ على تاريخ السينما وتمنح الأجيال الجديدة فرصة التعرف على روائعها.

وتأتي تصريحات سميرة أحمد بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقامة بدار الأوبرا المصرية، والتي تشهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والعروض السينمائية التي تحتفي بالإبداع والتنوع الثقافي.

ويواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال اهتمامه بعرض الأفلام المتميزة، ودعم المواهب السينمائية، والاحتفاء بتاريخ السينما والحفاظ على تراثها، بما يعزز من حضور مصر على خريطة المهرجانات السينمائية العالمية.

https://youtube.com/shorts/ZVZuPM5dEgg

النجمة سميرة أحمد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

النائب باسم بهاء

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم التنقيب عن الذهب خطوة مهمة لحماية حقوق أبناء الجنوب

حزب الإصلاح والنهضة

الإصلاح والنهضة: إتاحة الطعن على أحكام الخلع خطوة مهمة تستوجب تعديلًا موازيًا في قانون المرافعات

مجلس النواب

مخاطرها زادت.. برلمانية تطالب بوضع خطة عاجلة لمواجهة الإدمان بكل أنواعه

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد