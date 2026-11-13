قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبد المنعم يساند منتخب مصر من المدرجات أمام مالاوي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. اعرف أحدث الأسعار
على بُعد 406 آلاف كيلومتر.. القمر يصل إلى أبعد نقطة من الأرض اليوم
مصطفى بكري: تحولات السياسة الأمريكية تفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة وشركات التكنولوجيا
زيلينسكي: قيود السرعة على نظام «ستارشيلد» تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية
تصفيات الأمم الإفريقية.. عمر مرموش يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى مالاوي
قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه
6.3 مليار دولار في 4 ساعات.. قراصنة كوريا الشمالية يخترقون منصة باينانس
مزادات السيارات .. فيراري دايتونا SP3 تباع بسعر مذهل
فاضل كام يوم؟.. العد التنازلي لبداية فصل الشتاء 2026 وتوقعات الأرصاد عن الطقس
باحث يكشف تفاصيل أول تمويل من أوروبا لـ حسن البنا
باحث: حسن البنا خطط لنقل مركز ثقل الإخوان خارج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسات دولية: ترامب بات يدرك خطورة جماعة الإخوان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد كمال

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان المسلمين تعكس سلسلة من القرارات والتحركات التي بدأت على مستوى الولايات، في ظل تنامي الإدراك الأمريكي لمخاطر الجماعة وتغلغلها داخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية.

وأوضح سينجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن هناك تحركات اتخذتها ولايات أمريكية ضد الجماعة، مشيرًا إلى أن ولاية تكساس اتخذت قرارًا بحظرها، كما أشار إلى تحرك ولاية فلوريدا في 5 نوفمبر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس بدء تحرك عدد من الولايات لمواجهة أنشطة الجماعة.

وأضاف أن الحظر على المستوى الفيدرالي لم يُتخذ حتى الآن، لكن الرئيس الأمريكي أصبح لديه، بحسب تقديره، قناعة وتقييم واضحان بشأن خطورة الجماعة ومدى تغلغلها، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن ترامب يدرك طبيعة التجربة المصرية في التعامل مع الجماعة، ويضع اعتبارات الأمن والاستقرار التي تتبناها الدولة المصرية في الحسبان عند تناول هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي.

وأكد سينجر أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس، من وجهة نظره، إدراكًا أكبر لخطورة الجماعة، لافتًا إلى أن الموقف الأمريكي يحظى باهتمام دول العالم، وأن ما يصدر عن الرئيس الأمريكي من تصريحات أو قرارات يرسل رسائل بشأن طبيعة التعامل مع هذه التنظيمات.

ترامب الإخوان المسلمين أشرف سينجر السياسات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف بالحرارة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف بالحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

انقطاع المياه في الجيزة

تعرف على الموعد والبدائل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد