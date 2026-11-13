خبير سياسات دولية: ترامب بات يدرك خطورة جماعة الإخوان

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان المسلمين تعكس سلسلة من القرارات والتحركات التي بدأت على مستوى الولايات، في ظل تنامي الإدراك الأمريكي لمخاطر الجماعة وتغلغلها داخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية.

وأوضح سينجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن هناك تحركات اتخذتها ولايات أمريكية ضد الجماعة، مشيرًا إلى أن ولاية تكساس اتخذت قرارًا بحظرها، كما أشار إلى تحرك ولاية فلوريدا في 5 نوفمبر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس بدء تحرك عدد من الولايات لمواجهة أنشطة الجماعة.

وأضاف أن الحظر على المستوى الفيدرالي لم يُتخذ حتى الآن، لكن الرئيس الأمريكي أصبح لديه، بحسب تقديره، قناعة وتقييم واضحان بشأن خطورة الجماعة ومدى تغلغلها، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن ترامب يدرك طبيعة التجربة المصرية في التعامل مع الجماعة، ويضع اعتبارات الأمن والاستقرار التي تتبناها الدولة المصرية في الحسبان عند تناول هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي.

وأكد سينجر أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس، من وجهة نظره، إدراكًا أكبر لخطورة الجماعة، لافتًا إلى أن الموقف الأمريكي يحظى باهتمام دول العالم، وأن ما يصدر عن الرئيس الأمريكي من تصريحات أو قرارات يرسل رسائل بشأن طبيعة التعامل مع هذه التنظيمات.