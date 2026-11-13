فاضل كام يوم؟.. العد التنازلي لبداية فصل الشتاء 2026 وتوقعات الأرصاد عن الطقس

مع تراجع درجات الحرارة تدريجيًا وبدء نسمات البرودة تداعب الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، تتجه الأنظار نحو العد التنازلي لاستقبال أبرد فصول السنة، حيث تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026 هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء في مصر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي؛ وبذلك يتبقى 38 يومًا فقط تفصلنا عن شتاء 2026، وسط ترقب لحالة الطقس والتقلبات الجوية المتوقعة.

الأرصاد توضح موعد بداية فصل الشتاء رسميا

كشفت منار غانم، عضو مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الشتاء رسميا في مصر، إلى جانب تقديم عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية.

منار غانم عضو مركز التنبؤات

وأوضحت أن فصل الشتاء يبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر، وسط توقعات بتغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا مع اقتراب الموسم الشتوي.

وأشارت غانم إلي أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد عادة أجواء تقترب في طبيعتها من الأجواء الشتوية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد فرص سقوط الأمطار مع التقدم في شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن زيادة فرص الأمطار لا تعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير ومباشر في درجات الحرارة.

توقعات الطقس وموعد ذروة الأجواء الباردة

أضافت عضو مركز التنبؤات، أن فصل الشتاء في مصر يتميز بتساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وتصل ذروة الأجواء الباردة خلال شهري يناير وفبراير، والنصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواء أقرب إلى الشتاء، ومع التقدم في شهر ديسمبر تزداد فرص سقوط الأمطار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة.

موعد ذروة الأجواء الباردة

وأكدت غانم، أن حالة الطقس حاليا، تتأثر البلاد بكتل هوائية منخفضة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما ساهم في انخفاض درجات الحرارة والشعور بأجواء باردة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

نصائح بشأن التعامل مع دخول فصل الشتاء

نصحت الدكتورة منار غانم، المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بسطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية وعدم العودة إلى الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

ارتداء الملابس الشتوية

وحذرت من برودة الأجواء خلال فترات الليل، مع عدم الحاجة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي.