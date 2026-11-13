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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مايكروسوفت تعتذر بشدة عن العطل العالمي.. اضطراب واسع يضرب Outlook وTeams وCopilot

مايكروسوفت
مايكروسوفت
القسم الخارجي

قدمت شركة مايكروسوفت اعتذارا رسميا لعملائها وشركائها حول العالم، على خلفية العطل التقني الواسع الذي تسبب في اضطراب خدماتها الإلكترونية واستمرار مشكلات الوصول إلى عدد من تطبيقاتها، وفي مقدمتها البريد الإلكتروني «Outlook» ومنصة الاجتماعات «Teams» وخدمة الذكاء الاصطناعي «Copilot»، في واقعة امتدت آثارها إلى عشرات الدول.

وقالت الشركة، في بيان نشرته اليوم الجمعة، إنها تعتذر بشدة عن الاضطرابات التي تسبب فيها الحادث للمستخدمين والشركاء، مؤكدة أنها تدرك حجم الثقة التي يضعها العملاء في خدماتها، وأنها تتعامل مع مسؤولية الحفاظ على استقرار هذه الخدمات بأقصى درجات الجدية.

وأوضحت مايكروسوفت أن العطل نجم عن مشكلة تقنية مرتبطة بترقية سابقة لسعة الشبكة، ظهرت آثارها عقب إجراء تغيير جديد على الشبكة، مشيرة إلى أن المشكلة لا ترتبط بهجوم إلكتروني أو نشاط خبيث أو تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين.

وأضافت الشركة أنها عالجت الخلل الأساسي، وبدأت استعادة الخدمات تدريجيا في المناطق المتضررة، مع إجراء اختبارات للتأكد من استقرار الأنظمة قبل إعادة تشغيلها بصورة كاملة، مؤكدة أنها ستنشر تقريرا تفصيليا بشأن الحادث بعد انتهاء المراجعة الفنية

وبدأت الأزمة أمس الخميس، بعدما أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة ومناطق أخرى عن صعوبات في الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني، قبل أن تؤكد الشركة أن نطاق التأثير قد يشمل مستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وامتدت الاضطرابات إلى خدمات أخرى تعتمد على البنية التحتية للبريد الإلكتروني، بينها SharePoint وOneDrive وOneNote، كما تأثرت مؤسسات وشركات وجهات حكومية في عدة دول، وسط تسجيل أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في Outlook وفق بيانات منصة Downdetector.

ورغم إعلان مايكروسوفت إحراز تقدم في استعادة الخدمات، حذرت من احتمال استمرار انقطاع متقطع وتأخر وصول الرسائل لبعض المستخدمين، فيما أعادت الأزمة تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد الواسع على البنية التحتية السحابية لمزود تكنولوجي واحد.

مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي CoPilot Outlook مشكلة تقنية

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