سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

يترقب ملايين المواطنين في مصر أسعار أسطوانات البوتاجاز بشكل يومي، باعتبارها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها داخل المنازل والأنشطة التجارية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار المنتجات البترولية وقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

ومع بداية تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، تصدرت أسعار أنابيب البوتاجاز اهتمامات المواطنين، وسط تساؤلات بشأن حقيقة وجود زيادات جديدة في الأسعار، وقيمة الأسطوانة المنزلية والتجارية بعد آخر قرارات التسعير المعلنة.

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية اليوم الجمعة

شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار العمل بالأسعار المعلنة دون صدور قرارات جديدة بشأن تعديلها.

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقًا للأسعار المعلنة على النحو التالي:

- أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

- أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

ويأتي استقرار الأسعار ليضع حدًا للتساؤلات المتداولة بين المواطنين بشأن احتمالات حدوث زيادة جديدة في تكلفة الحصول على أسطوانات الغاز، التي تمثل أحد الاحتياجات اليومية الأساسية للأسر المصرية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وبالتزامن مع متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز، يهتم أصحاب السيارات وسائقو وسائل النقل بالتعرف على أحدث أسعار الوقود داخل محطات تموين السيارات، والتي جاءت وفق الأسعار المعلنة كالتالي:

- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

- بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

- السولار: 20.50 جنيه للتر.

وتحظى أسعار الوقود باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار العديد من السلع والخدمات.

تحذير مهم للمواطنين قبل شراء أسطوانة الغاز

من الأمور التي قد لا يعرفها كثيرون أن أسعار أسطوانات البوتاجاز لا ترتبط بالضرورة بقرارات تثبيت أو تحريك أسعار البنزين والسولار، إذ تخضع أسطوانات الغاز لآليات وقرارات تسعير مستقلة عن باقي المنتجات البترولية.

وبالتالي، فإن أي تغيير محتمل في أسعار أنابيب البوتاجاز يستند إلى القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وليس بالضرورة إلى التعديلات التي تطرأ على أسعار الوقود الأخرى.

وينصح المواطنون بالتأكد من وزن الأسطوانة والسعر المقرر لها لدى جهة التوزيع قبل إتمام عملية الشراء، مع ضرورة الحصول عليها بالسعر المحدد وتجنب دفع أي مبالغ إضافية غير مقررة.

وتظل البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة المرجع الأساسي لمتابعة أي مستجدات تتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية في مصر.