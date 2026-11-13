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نقل مباراة أستراليا والأردن الودية إلى قطر بسبب مخاوف أمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقل مباراة أستراليا والأردن الودية إلى قطر بسبب مخاوف أمنية

أستراليا والأردن
أستراليا والأردن
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم نقل المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي أستراليا والأردن، من العاصمة الأردنية عمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بإقامة اللقاء في الأردن، بعد اتفاق بين الاتحادين الأسترالي والأردني على تغيير مكان المواجهة.

وأكد الاتحاد الأسترالي، في بيان رسمي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن المباراة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر، بدلًا من إقامتها في عمان، كما كان مقررًا في وقت سابق، على أن يتم الإعلان عن الملعب وموعد انطلاق المباراة لاحقًا.

مخاوف اللاعبين وراء نقل مباراة أستراليا والأردن

وجاء قرار نقل المباراة بعدما أبدى لاعبو المنتخب الأسترالي تحفظاتهم بشأن السفر إلى الأردن، حيث كشف اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا أن غالبية اللاعبين أعربوا عن رغبتهم في نقل المباراة أو إعادة جدولتها، بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع الأمني.

وتزامن ذلك مع تحذيرات أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية لمواطنيها بشأن السفر إلى الأردن، مطالبة بإعادة النظر في ضرورة السفر، في ظل ما وصفته بعدم استقرار الوضع الأمني والتهديدات المحتملة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المخاوف ازدادت عقب وقوع حادث طعن في العاصمة عمان خلال الشهر الجاري، أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخر، إلى جانب تطورات أمنية شهدتها المنطقة مؤخرًا.

اتفاق الاتحادين الأسترالي والأردني على إقامة المباراة في الدوحة

وجاء حسم مصير المواجهة عقب اجتماع جمع مارتن كوجلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، مع فرح البدارنة، الأمين العام بالإنابة للاتحاد الأردني، في العاصمة عمان، حيث وافق الجانب الأردني على طلب نقل المباراة إلى قطر.

وأعرب مارتن كوجلر عن تقديره لموقف الاتحاد الأردني وتعاونه في إتمام الاتفاق، مؤكدًا أن المباحثات بين الطرفين اتسمت بالاحترام والتعاون، كما وجه الشكر للجانب القطري على المساعدة في توفير الترتيبات اللازمة لاستضافة اللقاء.

من جانبه، رحب المدير الفني للمنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش بحسم مصير المباراة، مؤكدًا أن فريقه كان حريصًا على خوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وأن اللاعبين مستعدون لمواجهتي قطر والأردن.

موعد مباراة أستراليا والأردن الودية

ومن المقرر أن يواجه منتخب أستراليا نظيره القطري اليوم الجمعة 13 نوفمبر في الدوحة، قبل أن يلتقي المنتخب الأردني يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في العاصمة القطرية، ليخوض مباراتيه خلال فترة التوقف الدولي في الدولة نفسها.

وتأتي المواجهتان ضمن استعدادات المنتخبين الأسترالي والأردني للاستحقاقات المقبلة، وكان من المقرر أن تمثلا جزءًا من برنامج التحضير لكأس آسيا، التي تأجلت إلى ديسمبر 2027.

وبهذا القرار، تنجح الجهود المشتركة بين الاتحادين الأسترالي والأردني في الإبقاء على المباراة الودية، مع تغيير مكان إقامتها لتجنب المخاوف الأمنية وضمان خوض المنتخبين المواجهة وفق الترتيبات الجديدة.

الاتحاد الأسترالي منتخبي أستراليا والأردن العاصمة القطرية الدوحة

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