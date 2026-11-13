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الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس.. الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس.. الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي خلال فصل الشتاء، بينما تتعامد على مدار السرطان في الصيف، وعلى خط الاستواء خلال فصلي الربيع والخريف.

وأضافت أن  إ فصل الشتاء في مصر يتميز بتساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وتصل ذروة الأجواء الباردة خلال شهري يناير وفبراير،والنصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواءً أقرب إلى الشتاء، ومع التقدم في شهر ديسمبر تزداد فرص سقوط الأمطار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت معه الصغرى في بعض المحافظات إلى 11 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية منخفضة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود إلى معدلاتها المعتادة خلال فصل الخريف، متوقعة ارتفاع العظمى غدًا إلى 27 درجة مئوية، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن الأجواء ستكون دافئة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما يستمر الشعور بالبرودة خلال فترات الليل، خاصة في محافظات الصعيد.

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بسطوع أشعة الشمس خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية وعدم العودة إلى الملابس الصيفية.

كما شددت على أهمية ارتداء الأطفال الملابس الخريفية المناسبة دون المبالغة في عدد القطع الثقيلة، مع الاحتفاظ بملابس إضافية مثل الجاكيت، خاصة عند الخروج خلال ساعات الليل، تجنبًا للتعرض لتقلبات درجات الحرارة.


 

الأرصاد فصل الشتاء الهيئة العامة للأرصاد ا الأرصاد الجوية

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