صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي.. تعليمات مشددة للالتزام بالبرامج الزمنية لرفع كفاءة المنشآت المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة عبير ثابت، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن أعمال صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي الجديدة، والتي ينفذها قسم الأعمال الكهروميكانيكية بإدارة قناطر نجع حمادي الجديدة.

وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة التشغيل وضمان الجاهزية الفنية للمنشآت المائية، والحفاظ على كفاءة وسلامة مكوناتها.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبوابة المفيض رقم (٢)، وإعادة البوابة إلى الخدمة مجدداً، كما تم نقل علب التجفيف مباشرة إلى بوابة المفيض رقم (٤)، تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة المقررة بها، وفقاً لخطة العمل الموضوعة، بما يضمن استمرار تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة وانتظام.

وأكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت المائية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة هذه المنشآت، ورفع مستوى الجاهزية الفنية لها، وتحقيق استمرارية التشغيل الآمن والمنتظم، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المنظومة المائية.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المعمول بها لضمان نهو الاعمال على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر أن قناطر نجع حمادي الجديدة تتكون من سد ومفيض يضم (٧) فتحات، بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وقد تم إنشاء القنطرة الجديدة عام ٢٠٠٨ بديلاً عن القنطرة القديمة، لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة، وتطوير منظومة النقل النهري من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة.

وتقوم قناطر نجع حمادي الجديدة بإمداد ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية بالمياه، واللتين يبلغ زمامهما نحو ٧٥٠ ألف فدان، كما تسهم في توليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بنحو ٤٦٠ جيجاوات ساعة سنوياً، فضلاً عن تطوير حركة الملاحة النهرية من خلال هويسين ملاحيين، يسمح كل منهما بمرور وحدتين ملاحيين كبيرتين في وقت واحد، بما يدعم حركة الملاحة السياحية والنهرية بين القاهرة والأقصر، بالإضافة إلى إنشاء طريق أعلى القنطرة بحمولة تصل إلى ٧٠ طناً.