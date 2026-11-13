أمطار ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من حالة الطقس اليوم الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكر المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وفي ما يتعلق بحالة البحر الأحمر، لفت التقرير إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بالسرعة نفسها على الجزء الأوسط، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين نصف متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.