بدأ النادي الأهلي التحرك لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من خلال دراسة صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري، للحصول على خدمات أحد العناصر الدفاعية التي تحظى باهتمام الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

خاص| الأهلي يعرض صفقة تبادلية على الاتحاد السكندري في يناير

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء عرضت على مسؤولي الاتحاد السكندري الدخول في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها مصطفى إبراهيم، مدافع الأهلي، إلى صفوف زعيم الثغر، مقابل الحصول على خدمات أحد الثنائي هادي رياض أو أحمد عيد، خلال ميركاتو يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن المقترح يأتي بناءً على رغبة الحسين عموتة في تدعيم الخط الخلفي، والتعاقد مع مدافع يمتلك الإمكانيات التي تتناسب مع احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من سيناريو لإتمام الصفقة، في ظل رغبتها في استغلال العناصر التي قد تخرج من حسابات الجهاز الفني، لتسهيل عملية التعاقد مع لاعبين جدد دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات جديدة بين الناديين، لحسم مدى إمكانية إتمام الصفقة التبادلية، والاتفاق على التفاصيل الخاصة بموقف اللاعبين، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير.