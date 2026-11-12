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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| تطورات مفاوضات الأهلي مع إنبي لضم أحمد كالوشا

كالوشا
كالوشا
عمرو مصطفى

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك لبحث إمكانية التعاقد مع احمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي بعناصر مميزة.

خاص| تطورات مفاوضات الأهلي مع إنبي لضم أحمد كالوشا في الشتاء 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء بدأت جس نبض أيمن أشرف، رئيس نادي إنبي، لمعرفة موقفه من إمكانية الحصول على خدمات أحمد كالوشا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وضع بند يمنح الأهلي أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن الأهلي يدرس أكثر من سيناريو لحسم الصفقة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز قلب الدفاع، مع تفضيل التعاقد مع لاعب يمتلك خبرة المشاركة في الدوري الممتاز وقادر على الانسجام سريعًا مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات بشأن المفاوضات، في انتظار موقف إدارة إنبي من العرض المقترح، تمهيدًا للتحرك بصورة رسمية لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

أحمد كالوشا إنبي الأهلي أخبار الأهلي عموتة

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