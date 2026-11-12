طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة ومختلفة لتقديم الكريب بعيدًا عن الطرق التقليدية، وتُعد لازانيا الكريب بالسبانخ من الأطباق الشهية التي تجمع بين طبقات الكريب الرقيق وحشوة السبانخ والمشروم، مع الجبن والصوص الكريمي الغني.

وقدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ، بوصفة مميزة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، لتناسب وجبة الغداء وتمنح أفراد الأسرة مذاقًا مختلفًا.

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

مقادير لازانيا الكريب بالسبانخ:

كريب رفيع جاهز.

جبنة رومي مبشورة.

مشروم مقطع شرائح.

جبنة موتزاريلا.

ثوم مفروم.

جزر مبشور.

سبانخ طازجة.

لبن.

دقيق.

كريمة طهي.

زبدة.

زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

جوزة الطيب.

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

ـ يوضع خليط من الزبدة وزيت الزيتون في إناء على النار، ثم يضاف المشروم والثوم المفروم ويُشوحان جيدًا.

ـ يضاف الجزر المبشور والسبانخ الطازجة، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، ويُقلب حتى تتجانس المكونات.

ـ لتحضير الصوص، يُشوح الدقيق في خليط من الزبدة والزيت على النار.

ـ يضاف اللبن وكريمة الطهي تدريجيًا مع التقليب المستمر.

ـ يُتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ويُترك على النار حتى يغلي ويصبح قوامه كثيفًا.

ـ يُحشى الكريب بخليط السبانخ والمشروم، مع إمكانية إضافة الجبنة الرومي المبشورة.

ـ تُرص طبقات الكريب المحشوة في صينية مناسبة للفرن، بالتبادل مع الصوص والجبن.

ـ يضاف على الوجه خليط اللبن والجبنة المبشورة، مع توزيع جبنة الموتزاريلا.

ـ توضع الصينية في الفرن حتى تنضج المكونات ويذوب الجبن ويحمر الوجه.

وتُقدم لازانيا الكريب بالسبانخ ساخنة، ويمكن تقطيعها إلى مربعات وتقديمها كوجبة غداء متكاملة بجانب السلطة أو الأطباق الجانبية المفضلة.