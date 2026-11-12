بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو الآتي:

• الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميدًا لكلية الطب، جامعة القاهرة.

• الدكتورة مروة سيبويه حامد محمود عيد، عميدةً لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، جامعة القاهرة.

• الدكتور محمد عبد العزيز عبد المحسن أبو العلا، عميدًا لكلية العلوم، جامعة العاصمة.

• الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح يوسف، عميدةً لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة العاصمة.

• الدكتورة أمل لطفي حسن جاب الله، عميدةً لكلية الحقوق، جامعة العاصمة.

• الدكتور خالد بشير شعبان سليم، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة المنصورة.

• الدكتور مسعد سلامة مسعد مندور، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

• الدكتور حسام السيد محمد محمد جاب الله عوض، عميدًا لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، جامعة الزقازيق.

• الدكتورة هيام رفعت سيد طنطاوي، عميدةً لكلية التمريض، جامعة عين شمس.

• الدكتورة إيمان مختار شاكر محمود، عميدةً لكلية الطب البيطري، جامعة سوهاج.

• الدكتورة مروة محمد وجدي محمد الشريعي، عميدةً لكلية الألسن، جامعة المنيا.

• الدكتور محمود محمد لبيب سليمان، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة قنا.