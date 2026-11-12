قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك صارخ.. مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة
وزير النقل يصل إلى موقع خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان لمتابعة أعمال الإصلاح
مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في غزة
إعلام أمريكي: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن
رئيس مصر للطيران يعلن تحقيق مستويات ربحية غير مسبوقة
خطة لحفر 50 بئرًا بترولية بتقنيات متطورة.. ما الفائدة المتوقعة؟
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهـ ابية لحزب الحياة الكردستاني
القصة الكاملة للقاضي المزيف.. 10 سنوات حبس في 3 قضايا والنطق بالحكم في الاستئناف 24 نوفمبر
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج 20 إماما وداعية من أوزبكستان

تخريج 20 إمامًا وداعية من أوزبكستان
تخريج 20 إمامًا وداعية من أوزبكستان
محمد شحتة

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى بتخريج 20 إمامًا وداعية من جمهورية أوزبكستان، يمثلون مختلف ولاياتها، وذلك عقب اجتيازهم دورة «تنمية المهارات الدعوية»، التي استهدفت تطوير قدراتهم العلمية والدعوية، وتعزيز مهاراتهم في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، وفق منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل.

وشهد الحفل توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين، تقديرًا لالتزامهم واستكمالهم البرنامج التدريبي، بحضور الدكتور فضل الدين بن ثمر الدينوف، مستشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوزبكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، أن تخريج هذه الدفعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف برامج تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تعينهم على أداء رسالتهم الدعوية بكفاءة ووعي، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأضاف «الصغير » أن الأكاديمية تعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يلبي احتياجات الدعاة، ويعزز دورهم في نشر قيم التسامح والتعايش وترسيخ ثقافة الاعتدال في مجتمعاتهم، موضحا أن مشاركة أئمة ودعاة يمثلون مختلف ولايات أوزبكستان تعكس عمق التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر والمؤسسات الدينية الأوزبكية، وتسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في المجتمعات المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور فضل الدين بن ثمر الدينوف، مستشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوزبكية بالقاهرة، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وأكاديميته العالمية في إعداد الأئمة والدعاة وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، مشيدًا بعمق العلاقات العلمية والدينية التي تجمع أوزبكستان بالأزهر الشريف، وما يقدمه من رعاية واهتمام للأئمة والوعاظ الأوزبك، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات والمعارف إلى المجتمع الأوزبكي، وتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والدعوية.

من جانبهم، أعرب الأئمة والوعاظ عن خالص تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر، ولأكاديمية الأزهر العالمية على ما قدمته لهم من معارف وخبرات علمية ودعوية خلال فترة التدريب، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم في التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، ومشيدين بما لمسوه من اهتمام ورعاية، وما يتميز به المنهج الأزهري من وسطية واعتدال وانفتاح على مختلف الثقافات، مؤكدين حرصهم على نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى مجتمعاتهم، والاستفادة منها في أداء رسالتهم الدعوية ونشر قيم التسامح والتعايش.

أكاديمية الأزهر تدريب الأئمة الوعاظ أوزبكستان المهارات الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

مظاهرات مناهضة لأمريكا في طهران، صورة أرشيفية

نيويورك تايمز: جهود أمريكا لتشديد الحصار على إيران تصطدم برفض الجيران

حادثة تصادم في الإمارات - صورة أرشيفية

بينهم مصريون.. حادثة تصادم في الإمارات تسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين

مقتل عقيد روسي في انفجار سيارة مفخخة في سان بطرسبرج

مقتل عقيد روسي بتفجير سيارة مفخخة في سان بطرسبرج

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد