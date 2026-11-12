أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج 20 إماما وداعية من أوزبكستان

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى بتخريج 20 إمامًا وداعية من جمهورية أوزبكستان، يمثلون مختلف ولاياتها، وذلك عقب اجتيازهم دورة «تنمية المهارات الدعوية»، التي استهدفت تطوير قدراتهم العلمية والدعوية، وتعزيز مهاراتهم في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، وفق منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل.

وشهد الحفل توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين، تقديرًا لالتزامهم واستكمالهم البرنامج التدريبي، بحضور الدكتور فضل الدين بن ثمر الدينوف، مستشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوزبكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، أن تخريج هذه الدفعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف برامج تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تعينهم على أداء رسالتهم الدعوية بكفاءة ووعي، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأضاف «الصغير » أن الأكاديمية تعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يلبي احتياجات الدعاة، ويعزز دورهم في نشر قيم التسامح والتعايش وترسيخ ثقافة الاعتدال في مجتمعاتهم، موضحا أن مشاركة أئمة ودعاة يمثلون مختلف ولايات أوزبكستان تعكس عمق التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر والمؤسسات الدينية الأوزبكية، وتسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في المجتمعات المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور فضل الدين بن ثمر الدينوف، مستشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوزبكية بالقاهرة، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وأكاديميته العالمية في إعداد الأئمة والدعاة وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، مشيدًا بعمق العلاقات العلمية والدينية التي تجمع أوزبكستان بالأزهر الشريف، وما يقدمه من رعاية واهتمام للأئمة والوعاظ الأوزبك، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات والمعارف إلى المجتمع الأوزبكي، وتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والدعوية.

من جانبهم، أعرب الأئمة والوعاظ عن خالص تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر، ولأكاديمية الأزهر العالمية على ما قدمته لهم من معارف وخبرات علمية ودعوية خلال فترة التدريب، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم في التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، ومشيدين بما لمسوه من اهتمام ورعاية، وما يتميز به المنهج الأزهري من وسطية واعتدال وانفتاح على مختلف الثقافات، مؤكدين حرصهم على نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى مجتمعاتهم، والاستفادة منها في أداء رسالتهم الدعوية ونشر قيم التسامح والتعايش.