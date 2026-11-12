إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن

أفادت شبكة سي بي إس، بمقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصيب أربعة أشخاص بإطلاق نار في حي راقٍ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من البيت الأبيض، في وقت مبكر من صباح الخميس، وفق ما أعلنته الشرطة التي استجابت لبلاغات من مواقع متعددة.



ووقعت عمليات إطلاق النار في حي لوغان سيركل، على بعد نحو ميل واحد شمال البيت الأبيض. ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك الموقع الدقيق لإطلاق النار، وفق ما قال ضابط الشرطة ناثان كلارك.

