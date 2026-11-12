سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات

تابع محافظ الإسماعيلية اللواء أ. ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية تداعيات حادث خروج العربة الرابعة من قطار الركاب رقم ١٠٧/٣٦٣٤ المتجه من الإسماعيلية إلى السويس عن القضبان، أثناء مروره بين منطقتي نفيشة والضبعية، ظهر اليوم الخميس، مؤكدة أن الحادث مر بسلام دون وقوع أي إصابات بين الركاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة السكك الحديدية والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وتأمين موقع الواقعة، ومتابعة أعمال رفع آثارها، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، وعدم تعريض الركاب لأي مخاطر.

وكانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أصدرت بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه في تمام الساعة ٢:١٠ظهرًا، وأثناء مسير قطار الركاب رقم ١٠٧/٣٦٣٤ على خط الإسماعيلية – السويس، والمكون من ٥ عربات تحيا مصر، خرجت العربة الرابعة عن القضبان بين منطقتي نفيشة والضبعية، دون حدوث أي إصابات بين الركاب.

وأوضح بيان الهيئة أنه بالفحص والمعاينة الفنية لموقع الحادث، تبين وجود سرقة عدد ٨ بلنجات معدنية خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، وهو ما أدى إلى خروج العربة المشار إليها عن القضبان أثناء مسير القطار.

وعلى الفور، دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، حيث تم فصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار، واستكمل القطار رحلته إلى وجهته بالسويس، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة العربة إلى وضعها الطبيعي واستعدالها.

كما تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الواقعة والعمل على ضبط مرتكبي سرقة مهمات السكة الحديد، التي تسببت في الحادث، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وأرواح المواطنين.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن التنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وهيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتعامل مع أي مستجدات، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الركاب وتأمين خطوط السكك الحديدية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل اعتداءً على المرافق العامة وتهدد سلامة المواطنين.

وشددت المحافظة على أهمية الحفاظ على مهمات ومرافق السكك الحديدية، باعتبارها من المنشآت الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا، وأن سرقة أي جزء من مكوناتها لا تمثل مجرد مخالفة للقانون، وإنما قد تعرض حياة الركاب للخطر وتؤثر على انتظام مرفق حيوي يخدم المواطنين.