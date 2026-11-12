قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين
وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين
دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا
نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري
الصحة: مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية لتفعيل الاستراتيجية العربية لتبادل الخبرات الطبية
تعديلات مرتقبة لتعزيز نفاذ الصادرات.. قانون «الوكالة المصرية» أمام النواب الثلاثاء
طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
البورصة المصرية تربح 118 مليار جنيه خلال أسبوع
السيناتور الأمريكي عبد الرحمن السيد: سأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع محافظ الإسماعيلية اللواء أ. ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية تداعيات حادث خروج العربة الرابعة من قطار الركاب رقم ١٠٧/٣٦٣٤ المتجه من الإسماعيلية إلى السويس عن القضبان، أثناء مروره بين منطقتي نفيشة والضبعية، ظهر اليوم الخميس، مؤكدة أن الحادث مر بسلام دون وقوع أي إصابات بين الركاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة السكك الحديدية والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وتأمين موقع الواقعة، ومتابعة أعمال رفع آثارها، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، وعدم تعريض الركاب لأي مخاطر.

وكانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أصدرت بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه في تمام الساعة ٢:١٠ظهرًا، وأثناء مسير قطار الركاب رقم ١٠٧/٣٦٣٤ على خط الإسماعيلية – السويس، والمكون من ٥ عربات تحيا مصر، خرجت العربة الرابعة عن القضبان بين منطقتي نفيشة والضبعية، دون حدوث أي إصابات بين الركاب.

وأوضح بيان الهيئة أنه بالفحص والمعاينة الفنية لموقع الحادث، تبين وجود سرقة عدد ٨ بلنجات معدنية خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، وهو ما أدى إلى خروج العربة المشار إليها عن القضبان أثناء مسير القطار.

وعلى الفور، دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، حيث تم فصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار، واستكمل القطار رحلته إلى وجهته بالسويس، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة العربة إلى وضعها الطبيعي واستعدالها.

كما تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الواقعة والعمل على ضبط مرتكبي سرقة مهمات السكة الحديد، التي تسببت في الحادث، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وأرواح المواطنين.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن التنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وهيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتعامل مع أي مستجدات، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الركاب وتأمين خطوط السكك الحديدية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل اعتداءً على المرافق العامة وتهدد سلامة المواطنين.

وشددت المحافظة على أهمية الحفاظ على مهمات ومرافق السكك الحديدية، باعتبارها من المنشآت الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا، وأن سرقة أي جزء من مكوناتها لا تمثل مجرد مخالفة للقانون، وإنما قد تعرض حياة الركاب للخطر وتؤثر على انتظام مرفق حيوي يخدم المواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

مطار سفنكس الدولي

مطار سفنكس يعزز الربط الجوي مع بريطانيا باستقبال أولى رحلات «إيزي جيت» من مانشستر

نقابة الأطباء - أرشيفية

5 مطالب عاجلة من الأطباء لوقف الاعتداءات على القطاع الصحي بغزة

رئيس القابضة للمطارات

من الدار البيضاء إلى القاهرة.. كيف تحولت المطارات المصرية إلى المحور الرئيسي لصناعة الطيران الإفريقي؟

بالصور

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد