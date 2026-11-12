قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين
وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين
دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا
نزاع سكني.. شرطة واشنطن تعلن القبض على مطلق النار بعد إصابته بطلق ناري
الصحة: مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية لتفعيل الاستراتيجية العربية لتبادل الخبرات الطبية
تعديلات مرتقبة لتعزيز نفاذ الصادرات.. قانون «الوكالة المصرية» أمام النواب الثلاثاء
طريقة استخراج توكيل عام في القضايا إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
البورصة المصرية تربح 118 مليار جنيه خلال أسبوع
السيناتور الأمريكي عبد الرحمن السيد: سأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ ش أ

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، مع مسؤولين بشركتي «جنرال موتورز» (General Motors) و«بروكتر آند جامبل» (Procter & Gamble)، سبل تعزيز استثمارات الشركتين في مصر وتوسيع أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الوزير مع توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة جنرال موتورز، وأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة بروكتر آند جامبل، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء مع مسؤولي جنرال موتورز فرص تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وجذب المزيد من الموردين العالميين، وتعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، فضلا عن بحث فرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

كما بحث الوزير مع مسؤولي بروكتر آند جامبل فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بهذه الأسواق، إلى جانب مناقشة قواعد المنشأ ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتها الاستثمارية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية دور هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وتعد شركة جنرال موتورز من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، ولها استثمارات وأنشطة إنتاجية ممتدة في مصر، فيما تعد شركة بروكتر آند جامبل من الشركات العالمية الرائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية، وتمتلك أنشطة إنتاجية وتصديرية في السوق المصرية، وتشمل منتجاتها قطاعات العناية الشخصية والمنزلية.

وزير الاستثمار سؤولين بشركتي «جنرال موتورز مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

ويتكوف

ويتكوف: اتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا

الأدوية

8 عقود من الريادة.. صناعة الدواء المصرية تؤمن 91% من احتياجات السوق المحلية

الهباش

مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

بالصور

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد