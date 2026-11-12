وزير الاستثمار يبحث مع جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، مع مسؤولين بشركتي «جنرال موتورز» (General Motors) و«بروكتر آند جامبل» (Procter & Gamble)، سبل تعزيز استثمارات الشركتين في مصر وتوسيع أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الوزير مع توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة جنرال موتورز، وأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة بروكتر آند جامبل، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء مع مسؤولي جنرال موتورز فرص تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وجذب المزيد من الموردين العالميين، وتعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، فضلا عن بحث فرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

كما بحث الوزير مع مسؤولي بروكتر آند جامبل فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بهذه الأسواق، إلى جانب مناقشة قواعد المنشأ ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتها الاستثمارية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية دور هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وتعد شركة جنرال موتورز من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، ولها استثمارات وأنشطة إنتاجية ممتدة في مصر، فيما تعد شركة بروكتر آند جامبل من الشركات العالمية الرائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية، وتمتلك أنشطة إنتاجية وتصديرية في السوق المصرية، وتشمل منتجاتها قطاعات العناية الشخصية والمنزلية.