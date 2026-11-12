استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبات مدنية وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ الصبح إلى 11 شهيدًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد شاب فلسطيني، وإصابة عدد من المواطنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب بوابة مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن شاب فلسطيني يبلغ من العمر (26 عاما) استُشهد، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في شارع البركة، جنوب مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط مقبرة جباليا النزلة.