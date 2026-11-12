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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين
استشهاد 3 فلسطينيين
أ ش أ

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبات مدنية وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ الصبح إلى 11 شهيدًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد شاب فلسطيني، وإصابة عدد من المواطنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب بوابة مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن شاب فلسطيني يبلغ من العمر (26 عاما) استُشهد، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في شارع البركة، جنوب مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط مقبرة جباليا النزلة.

3 فلسطينيين استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

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