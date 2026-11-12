الإعـ.دام شنقًا لنجّار ووالده في الإسكندرية بتهمة احتجاز وهتك عرض فتاة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد قاسم، وعضوية المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي وتامر محمد وفائي، وسكرتارية عبد الجليل علي خليفة، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما باحتجاز فتاة وهتك عرضها والتعدي عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الشرطة، يفيد باتهام شخصين باحتجاز المجني عليها والتعدي عليها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، البالغة من العمر 17 عامًا وتعمل عاملة، توجهت إلى مسكن إحدى صديقاتها لاستعادة بعض الملابس التي تركتها لديها، إلا أنها فوجئت بالمتهمين، وهما شاب ووالده، حيث استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعديا على المجني عليها بالضرب، وجرداها من ملابسها وصوراها باستخدام هاتف محمول، كما أجبراها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، قبل أن يتعديا عليها، ثم تعاطيا مخدر الحشيش وتركاها.

وعقب ذلك، حررت المجني عليها محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.