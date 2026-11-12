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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاءات توعوية وثقافية في الأقصر

لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة الأقصر
لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة الأقصر
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

 نظم قصر ثقافة الطود لقاء ثقافي بعنوان" التعليم طاقه نور"  ألقتها الدكتورة رشا فاروق مشيرة إلى أهمية التعليم التي يشهدها العالم وانعكاساتها على المجتمعات، وأهمية الوعي والمعرفة على التعامل مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، و في سياق متسق أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضره بعنوان" الفكر السليم أساس النهوض بالمجتمع" ألقاها على عبد المالك موضحا مفهوم التفكير السليم، و انواع الفكر، و طرق القياده والابداع، كما أشار إلى كيفيه إستخدام الفكر السليم فى النهوض بالمجتمع.

أعد نشاط الطفل بقصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلة(رسم وتظليل بالقلم الرصاص) تدريب زكريا بدرى، كما نظم محاضرة عن( تحول الدولة المصرية إلى مركز اقليمى للطاقة ) ألقاها يحيى أحمد وتحدث عن مقومات البنية التحتية للدولة المصرية، و حجم التحديات التي وجدت في مجال الطاقة، موضحا الوعي للمواطن المصري ودوره في تقدم الدولة المصرية، و بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضر بعنوان "صراع الأجيال فى المجتمع المعاصر" أوضح من خلال المحاضرة العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، صراع الاجيال هو حالة من التوتر والتباين فى وجهات النظر والقيم بين جيل الكبار والصغار ، و أبرز أسباب صراع الاجيال فى المجتمع ، و انهيار احتكار المعرفة واختلاف أسلوب الحياة.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظمت مكتبة ثقافة النمسا  دورى ثقافي  بمشاركة طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام الإعدادية بالنمسا ادارته هبه زكي ، و تم توزيع جوائز للفائزين تحفيزا لهم وتشجيعهم، كما أعدت  مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة عن حقوق المرأة في ضوء التغيرات.. العالمي 

كما أعد قصر ثقافة الأقصر لقاء توعوي عن " إسراء التواصل الفعال بين الأسرة والأبناء " اوضحت كريمة التهامي أخصائية نفسية، التواصل الجيد بين الأسره والأبناء التواصل بين الآباء والابناء عباره عن رساله المرسل فى صفات معينه.

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