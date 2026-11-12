قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في واشنطن.. 4 مصابين قرب البيت الأبيض
مدرب دنماركي وصلاحيات معلقة.. 3 أزمات تهدد مشروع حسام الزناتي في الزمالك
الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن
مُبادرة الرعاية الذاتية .. عبلة الألفي: زواج الأقارب السبب الأول للأمراض النادرة
نشرة المرأة والمنوعات | علامات مبكرة للألتهاب الرئوي .. أنواع من الأدوية خطر تناولها مع الشاي .. فوائد أوراق الغار الصحية
أخبار السيارات | لينك آند كو 900L تشبه رنج روفر .. بي واي دي تنتج سيارتها رقم 19 مليون.. أسعار 5 عربيات ميني فان 2027
نافي بيلاي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نعم ارتكبتم إبادة جماعية بحق الشعب في غزة
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا طارئا ويقرر تشكيل «لجنة النهوض بالأزهر».. 8 قرارات لتطوير العمل وإعداد 10 كوادر شابة بكل قطاع
قبل انطلاق موسم القصب.. الفلاحون يطالبون وزير التموين بزيادة سعر التوريد
عقوبات تنتظر من يقوم بالكتابة على العملات الورقية.. القانون يُحدّد الغرامة
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر لتأمينات الحياة تحصل على أول رخصة للتكنولوجيا المالية FinTech في مصر

مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة
مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، الرائدة في سوق تأمينات الحياة المصري، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين على حصولها على رخصة التكنولوجيا المالية (FinTech) من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح بذلك أول شركة تأمينات حياة في مصر تحصل على هذه الرخصة، في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة، ويؤكد التزامها بإعادة صياغة تجربة التأمين من خلال منظومة رقمية متكاملة تواكب تطلعات العملاء وتدعم مستهدفات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

ويمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة التحول المؤسسي والرقمي التي تنتهجها الشركة، وخطوة جديدة نحو بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وابتكارًا، يجمع بين الخبرة التأمينية الممتدة لأكثر من 125 عامًا وأحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز قدرة الشركة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع المصري، وتقديم حلول تأمينية وادخارية واستثمارية أكثر سهولة وكفاءة.

تطوير البنية التكنولوجية

وتستند هذه الخطوة إلى استثمارات متواصلة في تطوير البنية التكنولوجية للشركة، أثمرت عن بناء منظومة رقمية متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة العميل، بدءًا من التعرف على المنتجات التأمينية واختيارها وتسعيرها، مرورًا بإصدار الوثائق وإدارة التغطيات وسداد الأقساط، وصولًا إلى تقديم الخدمات ومعالجة المطالبات إلكترونيًا.

وتوظف هذه المنظومة أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، لتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير آليات تقييم المخاطر، وتسريع تقديم الخدمات، والارتقاء بتجربة العملاء عبر قنوات رقمية متعددة ومتكاملة.

ومن جانبه صرّح مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة قائلًا: نفخر بأن تكون مصر لتأمينات الحياة أول شركة في قطاع تأمينات الحياة المصري تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية، وهو إنجاز نعتبره تتويجًا لرحلة ممتدة من الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير قدراتنا المؤسسية، وخطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

وتابع “نحن لا ننظر إلى التحول الرقمي باعتباره مجرد تطوير للأنظمة أو رقمنة للخدمات القائمة، بل باعتباره تحولًا جوهريًا في نموذج أعمالنا، وفي الطريقة التي نتواصل بها مع عملائنا ونقدم من خلالها القيمة لهم”.

وأوضح: نستهدف أن تتجاوز شركتنا إتاحة المنتجات التأمينية عبر القنوات الرقمية إلى بناء تجربة متكاملة تتمحور حول العميل، وتجعل من التأمين والادخار والاستثمار خدمات أكثر سهولة ومرونة وقربًا من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف : هذه الرخصة دفعة قوية لتسريع الابتكار، وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتوسيع نطاق وصولنا إلى شرائح لم تكن الخدمات التأمينية التقليدية تصل إليها بالكفاءة المطلوبة، بما يعزز دورنا في دعم الشمول المالي والتأميني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

استراتيجية رقمية تستهدف إعادة تعريف تجربة التأمين

ويأتي الحصول على الرخصة في إطار استراتيجية طموحة تتبناها مصر لتأمينات الحياة لتطوير نموذج أعمالها وتعزيز قدراتها التنافسية، من خلال التكامل بين قنوات التوزيع التقليدية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية، وتوظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وتركز الشركة على تقديم تجربة تأمينية سلسة ومتكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

كما تفتح الرخصة آفاقًا جديدة أمام الشركة لتطوير منتجات رقمية مبتكرة، والتوسع في حلول التأمين متناهي الصغر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والمنصات الرقمية، بما يسهم في الوصول إلى قطاعات جديدة من العملاء، ويدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية التأمينية.

125 عامًا من الريادة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا

وتواصل مصر لتأمينات الحياة البناء على إرثها الممتد منذ تأسيسها عام 1900، مستندة إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 1.2 مليون عميل فردي، وما يزيد على 4.5 مليون مؤمن عليه عبر التغطيات الجماعية، وشبكة توزيع تضم 136 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وتؤكد الشركة أن الجمع بين خبرتها التاريخية وقوتها المالية واستثماراتها المتنامية في التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة، التي تستهدف تعزيز النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وترسيخ مكانتها كمؤسسة تأمينية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية والتأمينية.

وتُعد مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، أكبر شركات تأمينات الحياة في السوق المصرية، بتاريخ يمتد إلى عام 1900، وتستند الشركة إلى قاعدة مالية قوية، برأس مال مدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، واستثمارات تتجاوز 81 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 1.2 مليون عميل فردي، و4.5 مليون مؤمن عليه عبر شبكة تضم 136 فرعًا على مستوى الجمهورية.

مصر لتأمينات الحياة حلول تأمينية القابضة للتأمين الحماية التأمينية المنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

لا مكان للمحاباة والوساطة .. 8 قرارات عاجلة من شيخ الأزهر

جامعة الأزهر

بجامعة الأزهر.. تفاصيل المؤتمر الطلابي الأول للجامعات المصرية لتعزيز الهوية المصرية

اجتماع شيخ الأزهر مع القيادات

لتوحيد خطاب المؤسسة.. شيخ الأزهر يكلف المركز الإعلامي بمسئولية النشر لجميع القطاعات

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد