مصر لتأمينات الحياة تحصل على أول رخصة للتكنولوجيا المالية FinTech في مصر

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، الرائدة في سوق تأمينات الحياة المصري، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين على حصولها على رخصة التكنولوجيا المالية (FinTech) من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح بذلك أول شركة تأمينات حياة في مصر تحصل على هذه الرخصة، في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة، ويؤكد التزامها بإعادة صياغة تجربة التأمين من خلال منظومة رقمية متكاملة تواكب تطلعات العملاء وتدعم مستهدفات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

ويمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة التحول المؤسسي والرقمي التي تنتهجها الشركة، وخطوة جديدة نحو بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وابتكارًا، يجمع بين الخبرة التأمينية الممتدة لأكثر من 125 عامًا وأحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز قدرة الشركة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع المصري، وتقديم حلول تأمينية وادخارية واستثمارية أكثر سهولة وكفاءة.

تطوير البنية التكنولوجية

وتستند هذه الخطوة إلى استثمارات متواصلة في تطوير البنية التكنولوجية للشركة، أثمرت عن بناء منظومة رقمية متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة العميل، بدءًا من التعرف على المنتجات التأمينية واختيارها وتسعيرها، مرورًا بإصدار الوثائق وإدارة التغطيات وسداد الأقساط، وصولًا إلى تقديم الخدمات ومعالجة المطالبات إلكترونيًا.

وتوظف هذه المنظومة أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، لتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير آليات تقييم المخاطر، وتسريع تقديم الخدمات، والارتقاء بتجربة العملاء عبر قنوات رقمية متعددة ومتكاملة.

ومن جانبه صرّح مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة قائلًا: نفخر بأن تكون مصر لتأمينات الحياة أول شركة في قطاع تأمينات الحياة المصري تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية، وهو إنجاز نعتبره تتويجًا لرحلة ممتدة من الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير قدراتنا المؤسسية، وخطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

وتابع “نحن لا ننظر إلى التحول الرقمي باعتباره مجرد تطوير للأنظمة أو رقمنة للخدمات القائمة، بل باعتباره تحولًا جوهريًا في نموذج أعمالنا، وفي الطريقة التي نتواصل بها مع عملائنا ونقدم من خلالها القيمة لهم”.

وأوضح: نستهدف أن تتجاوز شركتنا إتاحة المنتجات التأمينية عبر القنوات الرقمية إلى بناء تجربة متكاملة تتمحور حول العميل، وتجعل من التأمين والادخار والاستثمار خدمات أكثر سهولة ومرونة وقربًا من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف : هذه الرخصة دفعة قوية لتسريع الابتكار، وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتوسيع نطاق وصولنا إلى شرائح لم تكن الخدمات التأمينية التقليدية تصل إليها بالكفاءة المطلوبة، بما يعزز دورنا في دعم الشمول المالي والتأميني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

استراتيجية رقمية تستهدف إعادة تعريف تجربة التأمين

ويأتي الحصول على الرخصة في إطار استراتيجية طموحة تتبناها مصر لتأمينات الحياة لتطوير نموذج أعمالها وتعزيز قدراتها التنافسية، من خلال التكامل بين قنوات التوزيع التقليدية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية، وتوظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وتركز الشركة على تقديم تجربة تأمينية سلسة ومتكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

كما تفتح الرخصة آفاقًا جديدة أمام الشركة لتطوير منتجات رقمية مبتكرة، والتوسع في حلول التأمين متناهي الصغر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والمنصات الرقمية، بما يسهم في الوصول إلى قطاعات جديدة من العملاء، ويدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية التأمينية.

125 عامًا من الريادة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا

وتواصل مصر لتأمينات الحياة البناء على إرثها الممتد منذ تأسيسها عام 1900، مستندة إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 1.2 مليون عميل فردي، وما يزيد على 4.5 مليون مؤمن عليه عبر التغطيات الجماعية، وشبكة توزيع تضم 136 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وتؤكد الشركة أن الجمع بين خبرتها التاريخية وقوتها المالية واستثماراتها المتنامية في التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة، التي تستهدف تعزيز النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وترسيخ مكانتها كمؤسسة تأمينية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية والتأمينية.

وتُعد مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، أكبر شركات تأمينات الحياة في السوق المصرية، بتاريخ يمتد إلى عام 1900، وتستند الشركة إلى قاعدة مالية قوية، برأس مال مدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، واستثمارات تتجاوز 81 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 1.2 مليون عميل فردي، و4.5 مليون مؤمن عليه عبر شبكة تضم 136 فرعًا على مستوى الجمهورية.