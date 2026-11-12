قبل انطلاق موسم القصب.. الفلاحون يطالبون وزير التموين بزيادة سعر التوريد

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا من نقابة الفلاحين الزراعيين برئاسة الحاج محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين، وبحضور الحاج النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة؛ لبحث عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المزارعين والمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول قصب السكر وسعر توريده وموعد بدء الموسم.

وخلال اللقاء، قدم وفد نقابة الفلاحين الزراعيين مذكرة تتضمن بيانًا بتكاليف زراعة وإنتاج فدان قصب السكر في ضوء المتغيرات التي طرأت على مستلزمات الإنتاج، مطالبًا بإعادة النظر في سعر توريد الطن بما يراعي هذه التكاليف، ويحقق عائدًا مناسبًا للمزارعين، ويشجعهم على مواصلة زراعة المحصول.

كما طالب الوفد بتبكير موعد بدء توريد القصب مقارنة بالعام الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين لزراعة محصول القمح في موعده، والاستفادة من الموسم الزراعي الشتوي.

وتناول اللقاء أهمية قصب السكر في دعم صناعة السكر محليًا وتوفير احتياجات السوق، إلى جانب آليات استلام المحصول وسبل تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين. وأكدت المناقشات أهمية دراسة المطالب المقدمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المزارعين واحتياجات الصناعة، ويدعم استدامة الإنتاج المحلي.

استمرار التواصل مع ممثلي المزارعين

كما جرى بحث التنسيق بشأن موعد بدء الموسم ودراسة مطلب تبكير التوريد، بما يساعد المزارعين على تنظيم الدورة الزراعية التالية، وفي مقدمتها زراعة القمح. وشدد اللقاء على استمرار التواصل مع ممثلي المزارعين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والعمل على بحث التحديات التي تواجههم وتوفير التيسيرات اللازمة لانتظام توريد المحاصيل الاستراتيجية.