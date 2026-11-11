عشان ماتتبهدلش.. 6 خطوات منزلية لإزالة البقع من المراتب والتخلص من الرائحة الكريهة

رغم اهتمامنا المنتظم بغسل أغطية الفراش إلا أننا غالبا ماننسى المرتبة نفسها أثناء التنظيف الدوري وتجمع مع الوقت خلايا الجلد الميت، العرق، الأتربة، وغبار الطلع، مما يجعلها بيئة خصبة للبكتيريا وحلم الغبار.

​ووفقا لما أورده موقع The Spruce خطة بسيطة وحيلاً عملية لتنظيف المرتبة وتجديدها في المنزل باستخدام مواد متوفرة في كل مطبخ.



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الأدوات والمواد المطلوبة



​مكنسة كهربائية مزودة بملحق الفرشاة الخاص بالمفروشات.

​بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز

​صابون أطباق سائل مخفف.

​ماء أكسجين بتركيز 3%.

​قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة.

​زجاجة رشاش فارغة.



حيل التنظيف والتجديد



الشفط التام بالمكنسة الكهربائية



بعد نزع جميع الأغطية والواقيات وغسلها بماء ساخن، استخدم ملحق الفرشاة الخاص بالمكنسة الكهربائية لشفط السطح بالكامل وركّز جيداً على التغضنات، الحواف، والخيّاطات الفاصلة حيث تتراكم غالبية الأتربة وخلايا الجلد الميت.



​ حيلة "بيكربونات الصوديوم" لإزالة الروائح



لإزالة الرطوبة والروائح الكريهة دون إغراق المرتبة بالماء:

​انشر طبقة سخية من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبيز) على سطح المرتبة بالكامل.



​لتعطير طبيعي، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الشجرة الشاي مع البيكربونات قبل رشها.



​اترك البودرة على المرتبة لمدة لا تقل عن 4 إلى 6 ساعات أو يفضل يوم كامل مع فتح النوافذ لدخول الشمس، تمتص الصودا الرطوبة والروائح الكريهة تماماً، ثم تُشفط بالمكنسة الكهربائية مجدداً.

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حيلة التنظيف للبقع المستعصية (بقع العرق والأصفرار)



اصنع مزيجاً قادراً على تفكيك البقع دون الحاجة لبلل المرتبة بشكل يعرضها للعفن:

​اصنع معجوناً يتكون من: كوب من ماء الأكسجين (3%) + 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم + قطرتين من صابون الأطباق السائل.



​ضعه في زجاجة رشاش، ورش البقع الصفراء أو بقع العرق خفيفاً، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة ليقوم يتفكيك البقعة.



​امسح البقعة بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة دون فرك قاسي منعاً لتسرب السائل إلى داخل المرتبة.

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الحذر من "إغراق" المرتبة بالماء



تذكر دائماً أن مرغوة المرتبة والأنشطة الداخلية لها سريعة امتصاص السوائل وصعبة التجفيف لذا تجنب تماماً سكب الماء المباشر أو استخدام أجهزة التنظيف بالبخار بكثرة حتى لا تتكون الفطريات والعفن الداخلي.

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التهوية والتعريض لأشعة الشمس



الشمس هي أفضل معقم طبيعي؛ إذا كانت المرتبة قابلة للنقل، ضعها بالقرب من نافذة مشمسة أو في الشرفة لعدة ساعات. تساعد الأشعة فوق البنفسجية في القضاء على البكتيريا المتبقية وتجفيف أي رطوبة دقيقة.



الحماية الوقائية



بعد انتهاء التنظيف والتأكد من جفاف المرتبة تماماً، استخدم واقي مرتبة مقاوم للماء (Mattress Protector) قابل للغسل، ويحمي الواقي المرتبة من انسكاب السوائل، العرق، وتراكم الغبار، ويُسهل عليك عملية العناية اليومية مستقبلاً.

