تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن أمس أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، وأفاد بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر “صاروخ طواف” (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

العمليات العسكرية

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 23 غارة جوية و44 عملية استهداف باستخدام الطيران المسيّر ضد مواقع وتجمعات الفصائل المسلحة، في عدد من جبهات القتال، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في إطار عملية «فجر اليمن».