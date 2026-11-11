قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان
الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج

العزاب
العزاب
اسماء محمد

​في مجتمعات تحيط الزواج والعلاقات العاطفية دائماً بهالة من المثالية، غالباً ما يُنظر إلى العزوبية خطأً على أنها مرحلة انتقالية مؤقتة أو حالة من النقص ومع ذلك، تؤكد الدراسات الحديثة في علم النفس الاجتماعي أن العزوبية ليست مجرد "غياب لشريك"، بل هي نمط حياة غني ومتكامل يحمل فوائد عميقة للصحة النفسية، العقلية، والتطور الشخصي.

ووفقًا لما أورده موقع سايكولوجي توداي ​يقدّم علماء النفس والباحثون أبرز المزايا المدعومة علمياً لعيش حياة مستقلة:


​تعزيز النمو الشخصي واكتشاف الذات

عندما يعيش الشخص بمفرده، تتوفر لديه مساحة زمنية ونفسية واسعة غير منقسمة، مما يتيح له التركيز الكامل على اكتشاف شغفه، وتطوير مهاراته، وتحقيق أهدافة المهنية والشخصية و تظهر الأبحاث أن العزاب غالباً ما يمتلكون مستويات أعلى من الإبداع والشعور بالاستقلالية الذاتية مقارنة بالمرتبطين.
 

بناء قدرة أكبر على الصمود والمرونة العاطفية

الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم يتعلمون اعتماداً تاماً على أنفسهم في إدارة شئون حياتهم اليومية وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصعبة و هذه الاستقلالية المطلقة تبني لديهم صلابة نفسية وقدرة فريدة على التعامل مع الأزمات دون القلق بشأن تأثير ضغوط الآخرين.

جودة أعلى في إدارة الوقت والسلام الداخلي

تمنح العزوبية حرية كاملة في تنظيم الروتين اليومي وفقاً للأولويات الشخصية البحتة، دون الحاجة للتنازلات أو التوفيق الدائم بين جدولين مختلفين ويساهم هذا الهدوء في خفض مستويات التوتر والقلق اليومي، ويوفر بيئة مثالية لتعزيز الراحة النفسية والاسترخاء.
 

 الحفاظ على علاقات اجتماعية أعمق وأقوى

تشير دراسات علم النفس إلى أن العزاب غالباً ما يكونون أكثر تواصلاً واهتماماً ببناء شبكة دعم اجتماعي قوية تشمل الأصدقاء، العائلة، والجيران و على عكس المعتقد السائد بأن العزاب يعانون من الوحدة، فإنهم غالباً ما يقيمون علاقات صداقة أكثر عمقاً وديمومة لأنهم يمتلكون طاقة أكبر للاستثمار الاجتماعي.

الحرية المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية

تتيح العزوبية حرية كاملة في إدارة الموارد المالية والادخار والإنفاق دون الحاجة للتشاور المستمر أو الخلاف حول الأولويات المادية، مما يمنح الفرد شعوراً كبيراً بالاستقرار والأمان المالي الذاتي.

العزوبية اليوم العالمي للعزوبية دراسات الحرية فوائد العزوبية اكتشاف ذات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

ترشيحاتنا

الدكتور مختار همام

تحرك برلماني لكشف مصير زيادات أسعار الدواء وحماية ملايين المرضى

مجلس النواب

برلماني يؤكد أهمية وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

الصادرات

الأسواق المستهدفة.. كيف تغير تعديلات القانون خريطة عمل وكالة ضمان الصادرات؟

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد