حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة ومحمود قابيل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، حيث بدأ عدد من نجوم الفن في التوافد للمشاركة في الاحتفالية.

وكان من أوائل الحاضرين الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والفنانة عايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسمة رجب، بالإضافة إلى الفنانين عمر عابد ومحمود قابيل.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا من نجوم الفن وصناع السينما، احتفالًا بانطلاق الدورة الجديدة من المهرجان.

ويُعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي، الحاصل على جائزتي أوسكار، وذلك ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

ويرصد الفيلم الرحلة التي خاضها النجم سيلفستر ستالون لتقديم شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، كاشفًا جانبًا من كواليس صناعة العمل الذي أصبح علامة بارزة في تاريخ السينما الأمريكية.

وتشهد الدورة السابعة والأربعون مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، فضلًا عن العروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية التي جرى ترميمها.

وعلى صعيد الأنشطة المهنية، تقام فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وتتضمن محاضرات ولقاءات حوارية وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

كما يتضمن البرنامج ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، إلى جانب مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة» التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام، بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين العاملين في الصناعة.

ومن المقرر أن تتواصل عروض الدورة الحالية حتى 20 نوفمبر الجاري، بعدد من دور العرض والمواقع الثقافية بالقاهرة، من بينها دار الأوبرا المصرية، وسينما الزمالك، وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما زاوية، وسينما التحرير، فضلًا عن ڤوكس سينما بمول مصر وسيتي سنتر ألماظة.