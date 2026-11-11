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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يكشف دلالة قرآنية في قصة موسى والخضر.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اختيار التعبير القرآني «فأبوا أن يضيفوهما» في قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام يحمل دلالة أعمق من مجرد الامتناع عن تقديم الطعام، موضحًا أن كلمة «أبوا» تشير إلى الرفض المصحوب بالتعنت والإصرار والعناد، وليس مجرد عدم الاستجابة.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الله تعالى قال في سورة الكهف: «حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا»، متوقفًا عند كلمة «فأبوا»، ومشيرًا إلى أن القرآن كان يمكن أن يقول «فلم يطعموهما»، لكنه اختار لفظًا يكشف طبيعة الرفض وشدته.

الامتناع عن حق الضيافة

وأضاف أن الإباء يتجاوز مجرد الرفض، فهو رفض فيه إصرار وتصلب واستكبار، لافتًا إلى أن أهل القرية لم يكونوا عاجزين بالضرورة عن إكرام الضيف، وإنما أظهروا تعنتًا في الامتناع عن حق الضيافة، وهو ما يجعل التعبير القرآني أكثر دقة في تصوير موقفهم.

واستشهد الجندي باستخدام القرآن الكريم للفظ نفسه في الحديث عن إبليس، في قوله تعالى: «إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، موضحًا أن الجمع بين الإباء والاستكبار يكشف أن الإباء ليس مجرد رفض عابر، بل موقف يتضمن العناد والاستعلاء ورفض الانقياد.

وتناول الجندي دلالة قوله تعالى «حتى إذا أتيا أهل قرية»، موضحًا أن لفظ «أتيا» يشير في سياق الآية إلى الوصول إلى مكان مقصود، وليس مجرد المرور العشوائي به، مستشهدًا باستعمالات قرآنية أخرى للفعل «أتى»، ومنها قوله تعالى: «أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ»، بما يبرز أهمية اختيار الألفاظ القرآنية ودقة دلالاتها في سياقها.
 

خالد الجندي قصة موسى موسى والخضر القرآن الكريم قصة سيدنا موسى والخضر

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