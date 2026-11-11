تخفيضات الجمعة البيضاء تصل إلى 70% على الملابس الصيفية.. و50% للشتوية

مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، تتجه أنظار المواطنين إلى عروض وتخفيضات الملابس التي تطرحها المحال التجارية خلال شهر نوفمبر، بحثًا عن فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الإقبال على شراء الملابس الشتوية.

وفي هذا السياق، كشف خالد فايد، رئيس لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل تخفيضات موسم الجمعة البيضاء هذا العام، موضحًا أن نسب الخصومات تصل إلى 70% على الملابس الصيفية، بينما تبلغ 50% على الملابس الشتوية، في إطار استعدادات التجار لتنشيط حركة البيع والشراء وجذب المستهلكين.

تخفيضات تصل إلى 70% على الملابس الصيفية

وأوضح فايد أن المحال التجارية بدأت بالفعل الاستعداد لموسم التخفيضات وطرح عروض متنوعة على الملابس الصيفية والشتوية، مشيرًا إلى أن الخصومات على الملابس الصيفية تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات على الملابس الشتوية إلى 50%.

وأضاف أن نسب الخصومات تختلف من منتج إلى آخر وفقًا لطبيعة البضاعة والموديلات وحجم الإقبال عليها، لافتًا إلى أن العروض تشمل تصميمات وموديلات متنوعة، سواء التقليدية أو الحديثة.

الجمعة البيضاء تبدأ مبكرًا لتنشيط المبيعات

وأشار رئيس لجنة الملابس الجاهزة إلى أن موسم الجمعة البيضاء من المفترض أن يتزامن مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، إلا أن حالة الركود التي يشهدها سوق الملابس دفعت عددًا من التجار إلى بدء التخفيضات مبكرًا، بهدف جذب المواطنين وتحريك حركة البيع.

وأوضح أن ضعف الإقبال على الشراء يدفع المحال التجارية إلى تقديم عروض وخصومات متنوعة، في محاولة لتصريف البضائع وزيادة المبيعات، خاصة مع توافر مخزون من المنتجات لدى عدد من التجار.

تحذير من التخفيضات الوهمية في المحال التجارية

وحذر فايد المواطنين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية التي قد يعلن عنها بعض التجار، من خلال وضع ملصقات تحمل نسب خصم على المنتجات دون وجود تخفيض حقيقي في الأسعار.

وأكد أهمية متابعة أسعار الملابس قبل موسم التخفيضات ومقارنتها بالأسعار المعلنة خلال العروض، حتى يتمكن المستهلك من التأكد من حقيقة الخصم والاستفادة الفعلية منه.

وأوضح أن المواطن الذي يكتشف وجود تلاعب في الأسعار أو تخفيضات غير حقيقية، يمكنه تصوير المنتج والملصقات الموجودة عليه والتواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد المحل المخالف.

فاتورة الشراء تضمن حقوق المستهلك

وشدد رئيس لجنة الملابس الجاهزة على ضرورة حصول المواطنين على فاتورة رسمية عند شراء الملابس، موضحًا أنها تمثل وسيلة أساسية لإثبات حق المستهلك في حالة وجود مشكلة بالمنتج أو اكتشاف عدم مطابقته للمواصفات.

وأشار إلى أن الفاتورة يجب أن تتضمن سعر المنتج وتاريخ الشراء، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى المحل وإثبات عملية الشراء عند الحاجة إلى الاستبدال أو الإرجاع أو تقديم شكوى.

نصائح مهمة قبل الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

ونصح فايد المواطنين بضرورة التوجه إلى المحال التجارية ومتابعة أسعار المنتجات قبل بدء موسم التخفيضات، وتحديد الموديلات التي يرغبون في شرائها، ثم مقارنة الأسعار بعد الإعلان عن الخصومات.

كما أكد أهمية عدم الاعتماد على نسبة الخصم المعلنة فقط، بل التأكد من السعر الحقيقي للمنتج وجودة الخامات، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان الحقوق في حالة حدوث أي مشكلة.

المنافسة بين المحال تساعد على ضبط الأسعار

وفيما يتعلق بالشراء عبر الإنترنت، أوضح فايد أنه يفضل الشراء المباشر من المحال التجارية، نظرًا لأن المنافسة بين التجار في الشوارع والمراكز التجارية تمنح المستهلك فرصة لمقارنة الأسعار والتفاوض مع البائع للحصول على أفضل سعر.

وأشار إلى أن المنافسة المباشرة بين المحال تسهم في ضبط الأسعار وتقديم عروض متنوعة، لافتًا إلى أهمية التأكد من وجود خدمة عملاء يمكن الرجوع إليها في حالة مواجهة أي مشكلة عند الشراء إلكترونيًا.

وتأتي تخفيضات الجمعة البيضاء هذا العام وسط ترقب المستهلكين للعروض التي تتيح لهم شراء الملابس بأسعار أقل، في الوقت الذي يسعى فيه التجار إلى تنشيط المبيعات ومواجهة حالة الركود، لتظل مقارنة الأسعار والتأكد من حقيقة الخصومات والحصول على فاتورة رسمية من أهم الخطوات التي تضمن استفادة المواطنين من موسم التخفيضات.