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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
محمد إبراهيم

تفقد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمختلف الأسلحة التخصصية داخل القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمي عن أعمال التطوير والتحديث التي تمت داخل القاعدة، كما تفقد نموذجًا يحاكي التدريب الواقعي لإحدى الطائرات المقاتلة التي يتم تدريب الطيارين عليها بصفة دورية، ومر على عدد من الأقسام التخصصية المختلفة لمتابعة الإجراءات التحضيرية التي يتم تنفيذها قبل بدء الطيران، تلى ذلك تفقد معرض للمقاتلات متعددة المهام.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أشرف سالم زاهر عددًا من مقاتلي القوات الجوية، وذلك لمتابعة الجاهزية والاستعداد القتالي لعناصر القوات الجوية.

قائد القوات الجوية

وألقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يعملون على مدار الساعة لتأمين سماء مصر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ضد كافة التهديدات، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات الجوية في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أنظمة التدريب المتطورة للارتقاء بنظم إعداد وتأهيل الطيارين والكوادر الهندسية والفنية، ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية لتأمين المجال الجوي المصري تحت مختلف الظروف.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تسعى دائمًا إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح في مختلف التخصصات بكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، لحماية حدود الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.

وفي نهاية اللقاء، شارك الفريق أشرف سالم زاهر المقاتلين تناول وجبة الغداء.

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