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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب: نواجه سلبيات الذكاء الاصطناعي بالتشريعات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
معتز الخصوصي

أكد النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إننا نعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل كبير جدا، وأرى أن البعض يتحدث عن سلبياتها، وبالفعل هناك سلبيات سنواجهها بالتشريعات، ولكن هناك إيجابيات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن يستخدم إيجابيات التكنولوجيا سواء ذكاء اصطناعي أو أي تكنولوجيا فإن الإيجابيات مفيدة بشكل كبير جدا.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولكن للأسف البعض يميل إلى السلبيات، حيث يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بعمل أبحاثه من خلال الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر عليه كثيرا ويساعد في الحياة اليومية بشكل كبير جدا إذا استخدمت إيجابياته.

وأشار  رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب  إلى أننا بصدد عمل توصيات كبيرة جدا، وسيكون بالتعاون مع الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لطرح ملف الذكاء الاصطناعي، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين يتحدثون في إيجابياته وسلبياته.

كان المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد بحث مع محمد بن على بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أبرزها الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار الرقمي.

جاء ذلك في ختام مشاركة المهندس رأفت هندي في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وشملت المباحثات فرص التعاون في عدد من المجالات، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، والخدمات البريدية.

كما شهد اللقاء استعراض نتائج التنسيق بين فريقي عمل الوزارتين خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في هذه المجالات، تمهيدًا لتوقيعها.

تبادل الخبرات والتجارب في البحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

وناقش الوزيران أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال القائمة على هذه التقنيات، وتبادل الخبرات والتجارب في البحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشباب في البلدين للاستفادة من المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها في هذه المجالات.

كما عقد المهندس رأفت هندي اجتماعا مع الدكتور باي كيونغ هون نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا الجنوبية، تم خلاله استعراض أوجه التعاون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، وبحث الخطوات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وتناول الاجتماع فرص الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وبناء القدرات المؤسسية، والحوسبة الكمومية، وتطوير الصناعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كذلك عقد المهندس رأفت هندي لقاء مع محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، تناول دور المنظمة في دعم التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة الثقة الرقمية، والتوقيع الالكتروني.

حضر اللقاءات، السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية في قطر، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأحمد سعيد مستشار الشئون الإقتصادية والإحصائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الابتكار الرقمي الدوحة البنية التحتية الرقمية

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